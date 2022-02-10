CNN: астронавт НАСА уверен, что совместная работа в космосе решит споры США и России

Хотя отношения между Россией и США напряжены до предела, стороны могут решить все проблемы, и поможет им в этом Международная космическая станция, уверен бывший астронавт НАСА Лерой Чиао. Как пишет он в материале для CNN, во время работы с русскими он понял, что необязательно соглашаться с чужим мнением, но важно его понимать, поэтому совместная работа в космосе позволит найти компромисс.

Сегодня, когда напряжённость в отношениях между США и Россией достигла апогея, решения земных проблем следует искать в небе, уверен астронавт НАСА, бывший второй пилот российского космического корабля «Союз» Лерой Чиао. Как пишет он в материале для CNN, для этого есть Международная космическая станция — ярчайший пример международного сотрудничества.

Как вспоминает астронавт, когда он в начале 2000-х начал готовиться к полёту на МКС в Звёздном городке под Москвой, он обсуждал политическую ситуацию в мире, например, войну в Косове и конфликт на Балканах. И хотя в результате споров, пишет Чиао, иногда накалялись страсти, сохранялась и дружба, и все двигались в одном направлении

«Мы, американцы, обсуждали эти вопросы с русскими друзьями, и я познал пользу от жизни в другой стране — развивается иная перспектива. Соглашаться с нею необязательно, но понять чужую точку зрения можно», — пишет Лерой Чиао.

Он отмечает, что понимает, что сегодня Россия очень обеспокоена спором насчёт Украины. И хотя сам астронавт «незыблемо верит в американскую позицию», он задаётся вопросом: если бы Советский Союз не распался, как бы отреагировали США, если бы Канада и Мексика пожелали присоединиться к Варшавскому договору? Точно так же Чиао уверен, что его русские друзья тоже понимают американскую точку зрения.

«Работу станции должны поддерживать оба основных партнёра — США и Россия. Если одна из сторон ограничит или прекратит сотрудничество, МКС окажется в опасности. Политические лидеры всех сторон должны сотрудничать, хорошо представляя иную перспективу. Это позволит найти решение, при котором все сохранят лицо. Не только ради безопасной работы МКС, но, что ещё важнее, на благо жителей всех стран-участниц», — призывает американский астронавт.