CNN: астронавт НАСА уверен, что совместная работа в космосе решит споры США и России
Сегодня, когда напряжённость в отношениях между США и Россией достигла апогея, решения земных проблем следует искать в небе, уверен астронавт НАСА, бывший второй пилот российского космического корабля «Союз» Лерой Чиао. Как пишет он в материале для CNN, для этого есть Международная космическая станция — ярчайший пример международного сотрудничества.
Как вспоминает астронавт, когда он в начале 2000-х начал готовиться к полёту на МКС в Звёздном городке под Москвой, он обсуждал политическую ситуацию в мире, например, войну в Косове и конфликт на Балканах. И хотя в результате споров, пишет Чиао, иногда накалялись страсти, сохранялась и дружба, и все двигались в одном направлении
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