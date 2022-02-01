NYP: победителю лотереи на полёт от SpaceX пришлось передать приз другу из-за лишнего веса

Победитель лотереи, в которой разыгрывался космический полёт на борту SpaceX, был вынужден уступить выигранное место другу из-за лишнего веса. 43-летний Кайл Хиппхен заплатил около $600 за участие в розыгрыше и был очень разочарован, когда после радостного известия о своей победе получил от организаторов и дополнительные требования, касающиеся физических параметров для участников полёта, пишет The News York Post.

Таинственный победитель, выигравший в лотерее путешествие на борту SpaceX, рассказал журналистам, что подарил приз своему другу после того, как выяснилось, что он превышает допустимый для космических туристов лимит по весу. По словам Кайла Хиппхена, он всё ещё не смог до конца преодолеть глубокое разочарование из-за того, что не смог лично воспользоваться своим выигрышем и отправиться в космос в сентябре прошлого года, в рамках первого в истории частного полёта в космос с исключительно гражданским экипажем, сообщает The News York Post.



43-летний Хиппхен признался, что ему до сих пор больно вспоминать про те мгновения, когда он узнал, что не сможет претендовать на своё место на борту SpaceX, потому что максимально допустимый вес для космического туриста по нормам этой компании составлял 250 фунтов. В то время как он сам весил 330 фунтов — и понял, что просто не успеет за остававшиеся до полёта полгода сбросить минимум 80 фунтов лишнего веса.



«Я безумно разочарован, но ничего не поделаешь», — пояснил Хиппхен, который работает во Флориде пилотом на маршрутах Endeavor Air, регионального подразделения американской авиакомпании Delta. Учитывая, что в случайном розыгрыше в феврале прошлого года в целом принимали участие около 72 тыс. человек, он не очень верил, что действительно сможет победить, заплатив за участие в лотерее около $600, сообщается в статье.



Однако вскоре после проведения розыгрыша Хиппхен получил целую серию электронных писем, где организаторы просили его, в частности, уточнить свои физические параменты и состояние здоровья. Он предположил, что стал одним из финалистов, и решил написать организаторам, что отказывается от дальнейшего участия. Но вскоре пришло сообщение о том, что именно он и стал главным победителем лотереи, который получил шанс отправиться на земную орбиту на борту SpaceX.



По словам Хиппхена, сначала он всё же пытался придумать, как можно было бы срочно сбросить 80 фунтов лишнего веса за оставшиеся до полёта полгода, чтобы достичь необходимого стандарта — но пришёл к выводу, что даже если бы ему это удалось, это был бы не самый полезный для его собственного здоровья эксперимент.



В конечном итоге спонсор этого рейса, основатель и генеральный директор Shift4 Payments Джаред Айзекман, разрешил ему выбрать замену — и Хиппхен передал свой приз ветерану ВВС Кристоферу Сембровски, который был его соседом по комнате в конце 1990-х годов, когда он учился в Авиационном университете Эмбри-Риддла. Благодаря этому Сембровски и стал участником исторического полёта SpaceX. По мнению Айзекмана, такой жест следует считать «невероятно великодушным поступком», говорится в статье.



Но хотя Хиппхен не смог сам увидеть Землю с орбиты, он присоединился к друзьям и семьям членов экипажа на борту специального самолёта в невесомости. И по его словам, это был потрясающий опыт, заключает The News York Post.