Guardian: помеха движению — Китай пожаловался в ООН на спутники Илона Маска

Пекин обратился с официальной жалобой в ООН на принадлежащие предпринимателю Илону Маску спутники Starlink, после того как космическая станция «Тяньгун» дважды за последний год была вынуждена маневрировать, чтобы избежать столкновения с ними, пишет The Guardian. Впрочем, эксперты напоминают, что американской космической станции также приходилось неоднократно уворачиваться от образовавшегося в результате деятельности Китая космического мусора.

Китай призвал Организацию Объединённых Наций напомнить США о необходимости соблюдения Договора о космосе, после того как спутники компании SpaceX Илона Маска дважды едва не столкнулись с китайской космической станцией за последний год, сообщает The Guardian.

В Китайском национальном космическом управлении заявили, что станция «Тяньгун» была вынуждена дважды — в июле и октябре 2021 года — прибегнуть к экстренному маневрированию, чтобы избежать столкновения со спутниками Starlink. Пекин представил соответствующий доклад в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В докладе Пекин обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой напомнить странам, подписавшим Договор о космосе, о том, что они должны «нести международную ответственность» за национальную деятельность, осуществляемую в космосе как правительственными, так и неправительственными организациями.

«Китай хотел бы попросить Генерального секретаря Организации Объединённых Наций распространить вышеупомянутую информацию всем государствам — участникам Договора о космосе», — сказано в документе.

По словам эксперта Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана МакДауэлла, столкновения в космосе — явление не редкое, но в последние годы число подобных инцидентов увеличилось из-за количества запусков спутников, в том числе спутников Starlink.

Как напоминает издание, компания Маска уже запустила в космос более 1600 спутников, всего SpaceX получила разрешение от Федеральной комиссии США по связи на запуск до 12 тыс. спутников.

Впрочем, МакДауэлл назвал «крайне необычной» жалобу Китая через «информационный бюллетень», добавив, что деятельность страны в космосе также привела к образованию большого количество космического мусора.

«Справедливости ради стоит отметить, что за последние 10 лет американской космической станции несколько раз приходилось уворачиваться от обломков, появившихся в результате китайского военного противоспутникового испытания 2007 года», — отметил МакДауэлл в интервью The Guardian.

По словам американского астрофизика, инцидент является напоминанием о начале «новой эры в космосе».