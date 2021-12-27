Ради сохранения своих позиций в космосе: FP объяснил, зачем Россия испытала противоспутниковую ракету

Когда в ноябре Россия испытала противоспутниковую ракету, что создало опасное облако космических обломков, Москва ожидала, что Запад негативно отреагирует на подобные действия, пишет Foreign Policy. Вместе с тем, таким образом Россия хотела привлечь к себе внимание на тот случай, если мировые державы разработают законодательство, ограничивающее применение противоспутникового оружия. При таком раскладе, по мнению журнала, Россия сможет сохранить за собой важную роль в космосе.

15 ноября этого года Россия испытала противоспутниковую ракету, уничтожив ей один из своих старых спутников на околоземной орбите. Облако обломков от этого спутника, который находился на высоте примерно в 480 км, будут вращаться вокруг Земли ещё очень и очень долго, пишет Foreign Policy.

Соединённые Штаты, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Южная Корея отреагировали на эти стрельбы довольно резко: они обвинили Москву в безответственном поведении, которое представляет опасность не только для действующих спутников, но и МКС, а также китайской космической станции. Кроме того, они раскритиковали Россию за её попытку дестабилизировать мировой порядок. В этом контексте возникает вопрос: зачем Россия решила испытать противоспутниковое оружие и продемонстрировать его возможности именно сейчас?

Не исключено, что Россия считает, что в свете нарастающего великодержавного соперничества, особенно между США и Китаем, космические вооружения — это будущее военного дела. Вместе с тем, тренд на проектирование подобных средств ведёт к тому, что в будущем появятся жёсткие правила поведения в космосе, которые будут ограничивать разработку и применение подобных средств. Демонстрация же подобных технологий до выработки новых международных правил в этой сфере может оказаться полезной как в плане национальной безопасности, так и по политическим соображениям.

Уничтожив свой старый спутник, Россия достигла двух целей. Во-первых, она укрепила свой потенциал в области обороны и сдерживания, а также продемонстрировала свой военный потенциал до того, как мировые державы решат запретить или ограничить сферу применения противоспутниковых средств на мировом уровне. Во-вторых, Россия закрепила за собой место страны, к голосу которой наверняка будут прислушиваться в рамках любого крупного международного нормативного процесса в этой области.

Со времён холодной войны наличие у державы космического потенциала во многом говорило о том, что она принадлежит к числу великих. Вместе с тем, в последние годы освоение военно-космических технологий стало уделом также и развивающихся держав и держав среднего размера. При этом многие из них — включая Китай и Индию — предприняли усилия по превращению космос в новое поле битвы.

Тренд по созданию космических вооружений представляет серьёзную угрозу для устойчивого развития и безопасности в этой сфере. При этом учитывая, что космос активно используется в коммерческих целях, огромное количество космического мусора на орбите вызывает опасения.

Впервые эта проблема по-настоящему всплыла в 2007 году, когда Китай испытал противоспутниковое оружие на высоте в 800 км. В декабре 2007 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила Руководящие принципы по предупреждению образования космического мусора. В декабре же 2008 года ЕС предложил составить Международные правила поведения в космосе. Этот документ обсуждался на протяжении нескольких лет, однако этот процесс так и не привёл к каким-то прорывам.

Тем не менее итогом этих международных переговоров стало то, что страны стали, как правило, воздерживаться от того, чтобы создавать на орбите облака космических обломков без особой нужды. Кроме того, на этот счёт было принято несколько руководящих документов.

Вместе с тем, юридический статус противоспутникового оружия до сих пор не определён. Споры насчёт размещения оружия в космосе начались ещё во времена холодной войны. При этом согласно Договору по космосу 1967 года, его участники должны пользоваться безвоздушным пространством исключительно в мирных целях. Однако термин «мирные цели» в документе никак не поясняется.

Хотя договор запрещает использование и размещение в космосе оружия массового уничтожения, милитаризацию этого пространства он практически никак не ограничивает. В частности, очень многие страны рассматривают размещение военных разведывательных спутников как стабилизирующий фактор, поскольку они позволяют следить за тем, что происходит на Земле. Кроме того, договор не запрещает испытания и демонстрации вроде той, которую совсем недавно устроила Россия.

На протяжении многих лет Россия и Китай выступали против развёртывания США оружия космического базирования и, в частности, средств для перехвата баллистических ракет. По этой причине Россия и Китай пытались продвигать различные инициативы в рамках ООН, чтобы предотвратить размещение оружия в космическом пространстве.

В исторической перспективе интенсивное соперничество великих держав всегда создавало благодатную почву для продвижения международного регулирования. В частности, 1 ноября ООН одобрила британскую инициативу по созданию рабочей группы открытого состава для обсуждения вопросов милитаризации космоса и, возможно, даже заключения обязательного к исполнению юридического соглашения. Вместе с тем Китай и Россия проголосовали против этой инициативы, не исключив, однако, что они всё же примут участие в деятельности рабочей группы.

В то же время, в отличие от прошлых инициатив, которые не приводили к значимому прогрессу, шансы на то, что на этот раз международное сообщество всё же разработает и утвердит более строгие правила в сфере космического оружия, несколько выше. Искренняя обеспокоенность проблемой космического мусора на фоне всё более активного использования космоса в оборонительных, гражданских и коммерческих целях, вероятно, подтолкнёт великие державы к тому, что запретить действия вроде тех, которые осуществила Россия в ноябре.

При этом Россия, будучи ведущей космической державой и активным участником международного дискурса по контролю над вооружениями в космосе, наверняка осознавала, какой ущерб окружающей среде может нанести испытание противоспутникового оружия. По этой причине Россия, скорее всего, знала, чем всё закончится и ждала, что её осудят.

Москва по-настоящему была заинтересована в том, чтобы привлечь к себе международное внимание. В этом контексте появление правил, запрещающих испытание и использование противоспутникового оружия, приведёт в том числе и к тому, что подобные ограничения помешают другим странам догнать Кремль, в то время как нынешние космические державы — включая Россию — сохранят за собой ведущую роль в этой сфере, подытоживает Foreign Policy.