Fox News: США укрепят свой потенциал по обнаружению «враждебных действий» в космосе

Администрация Байдена собирается принять «более устойчивую» политику нацбезопасности в космосе путём укрепления потенциала по обнаружению «враждебных действий» в безвоздушном пространстве, пишет Fox News. Как отмечает канал, на такой шаг Вашингтон пошёл ввиду «усиления стратегической конкуренции», которая представляет угрозу американским интересам.

Администрация президента США Джо Байдена ускорила переход к «более устойчивой» политике в области национальной безопасности в космосе, а также собирается укрепить свой потенциал по обнаружению враждебных действий в космосе в рамках новой концепции космических приоритетов, пишет Fox News.

В частности, Белый дом опубликовал свою Концепцию космических приоритетов, в которой содержатся планы администрации Байдена по укреплению космического сектора США в контексте гражданской, коммерческой и национальной безопасности, что пойдёт «на благо» американского народа, а также поможет Вашингтону «повести за собой международное сообщество».

По словам Белого дома, космос — это «основа национальной безопасности США и способности решительно реагировать на кризисы по всему миру». При этом Белый дом также отметил, что информация, собранная в космосе, помогает Вашингтону получать данные о «развитии угроз интересам США, а также их союзников и партнёров».

В космической концепции говорится, что «усиление стратегической конкуренции» по всему миру «представляет серьёзную угрозу интересам национальной безопасности США, в том числе и в космосе». Тем не менее Белый дом всё же отметил, что «конфронтация или конфликт» в космическом пространстве «не являются неизбежными».

«В целях сдерживания агрессии против интересов США, их союзников и партнёров таким образом, чтобы это способствовало стратегической стабильности, США ускорят свой переход к более устойчивой космической стратегии в плане национальной безопасности и укрепят свою способность обнаруживать враждебные действия в космосе, а также определять их виновников», — подчеркнул Белый дом.

США также собираются использовать потенциал коммерческой космической отрасли, чтобы удовлетворить нужды национальной безопасности. При этом Вашингтон собирается «вести дипломатический диалог» со своими стратегическими соперниками, чтобы «укрепить стабильность в открытом космосе».

Между тем, хотя в космической концепции Белого дома не упоминались страны, которые могли бы представлять угрозу США в безвоздушном пространстве, ранее американские чиновники неоднократно предупреждали о деятельности Китая, России, Северной Кореи и Ирана на этом поприще.