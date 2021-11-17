CNBC: NASA обсудит с Роскосмосом «безответственное» испытание противоспутниковой ракеты

Представители NASA планируют встретиться с руководством Роскосмоса в Москве в связи с испытанием российской противоспутниковой ракеты, сообщает CNBC. Россия заявляет, что взрыв старого советского спутника не представлял угрозы для МКС, однако появление на орбите новых обломков пугает экспертов, передаёт телеканал.

Официальные представители NASA, как сообщается, планируют встретиться завтра в Москве с руководством российского космического агентства. По нашим данным, предметом обсуждения станет то, что госсекретарь США Тони Блинкен охарактеризовал как «безрассудное и безответственное испытание ракеты в космосе».



Вчера Вооружённые силы России запустили на орбиту ракету и взорвали с её помощью один из собственных неисправных спутников времён СССР. Госдепартамент США сообщает, что в результате взрыва появилось более 1500 фрагментов космического мусора. Это заставило семь астронавтов, включая четырёх американцев, занять укрытия на борту Международной космической станции, пока это огромное облако обломков проходило мимо.



Российский министр обороны заявил, что удар был осуществлён с хирургической точностью и не представлял никакой угрозы для космической станции. Но некоторые эксперты по космосу с этим не согласны. Репортаж корреспондента CNBC Морган Бреннан.



Может ли в космосе не остаться места?



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Недавно мы получили информацию о разрушении спутника…



Обломки, оставшиеся после вчерашнего российского ракетного испытания, могли представлять угрозу для космических аппаратов и астронавтов.



После ракетного удара администратор NASA Билл Нельсон жёстко раскритиковал происшедшее, заявив, помимо прочего: «У государств есть обязанность не допускать намеренного создания космического мусора… ради поддержания безопасной, стабильной космической среды».



Но эта среда стабильно становится всё теснее. Как показала Россия, новый рубеж превращается в новое поле для боевых действий. Но когда тысячи объектов движутся со скоростью 17500 миль в час, даже крошечные фрагменты могут стать мощными снарядами.



ДЖОН КРАССИДИС, заслуженный профессор Университета Буффало: Некоторые могут вращаться, например, по экваториальной орбите, а некоторые — по полярной. Так что очень маленький обломок может нанести огромный ущерб!



В то время как космос коммерциализируется, подобные события сказываются не только на геополитике. С этим сейчас пытается разобраться компания Rocket Lab, планирующая уже в среду запустить на орбиту два спутника.



ПИТЕР БЕК, генеральный директор Rocket Lab: Как поставщики услуг по запуску космических аппаратов мы делаем всё, чтобы минимизировать последствия от любого орбитального мусора, который мы можем оставить в ходе нашей работы…



Проблема космического мусора становится всё более серьёзной, и сейчас она в центре внимания нескольких компаний. LeoLabs отслеживает объекты на орбите Земли, используя наземные радары, чтобы собирать данные, которые затем продаются компаниям и государствам.



ДЭН СЕПЕРЛИ, основатель и генеральный директор LeoLabs: Проблема в том, что, если у нас и дальше будут испытания вооружений, если у нас и дальше будут столкновения, некоторые части космоса станут очень опасными и очень дорогими в использовании…



МЕГАН БРЕННАН, корреспондент CNBC: Но при всей работе по снижению рисков, исходящих от космических обломков, которые могут оставаться на орбите десятки лет, никто не нашёл хорошего решения этой проблемы. По крайней мере, пока.



Дата выхода в эфир 16 ноября 2021 года.