CNBC: в NASA отложили на год свою «лунную программу»

Представитель американского космического агентства заявил, что планы по отправке человека на Луну сдвигаются на год и ступить на поверхность спутника Земли американский астронавт сможет не раньше 2025 года. При этом в качестве причины такого решения в NASA назвали судебный спор с компанией Джеффа Безоса и необоснованные планы администрации Трампа, пишет CNBC.
В NASA объявили, что откладывают планы по отправке астронавтов на поверхность Луны до 2025 года, пишет на своём сайте CNBC.
Прежде ещё Дональд Трамп назначил дату лунной экспедиции на 2024 год. До него речь шла про 2028 год, так что с его стороны это было амбициозное решение. «Цель администрации Трампа по отправке человека на Луну к 2024 году не была технически реализуемой», — заявил администратор NASA Билл Нельсон.
До того, как отправить человека на Луну, туда должен сначала отправиться космический корабль без людей в рамках миссии Artemis I. Изначально старт планировался в этом году, но его перенесли на весну 2022 года как минимум. Соответственно, на май 2024 года перенесли миссию Artemis II, в которой уже будут принимать участие астронавты, а полноценная Artemis III, во время которой астронавты смогут выйти на поверхность Луны, планируется не раньше 2025 года.
В NASA пояснили задержку спором с Blue Origin Джеффа Безоса, который подал в суд на космическое агентство за то, что его компании предпочли SpaceX для «лунного контракта». Из-за этого было потеряно 7 месяцев работы.
Билл Нельсон отметил и роль Китая в космической программе. Он заявил, что NASA будет действовать максимально агрессивно, чтобы побороть конкурентов, но в рамках безопасности и технических возможностей. «Китайская космическая программа, куда входят китайские военные, показывает нам, что они будут действовать очень агрессивно», — приводит CNBC слова Нельсона.
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