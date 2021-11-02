Sky News: NASA второй раз за неделю отложило дату отправки миссии Crew Dragon-3 на МКС

NASA объявило о задержке запуска Crew Dragon-3 к МКС из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа, сообщает Sky News. В агентстве уточнили, что проблема не является чрезвычайной медицинской ситуацией и не связана с коронавирусом. Как напоминает телеканал, NASA откладывает запуск из-за состояния здоровья члена экипажа впервые с 1990 года.
NASA отложило полёт Crew Dragon-3 к Международной космической станции, запланированный на 3 ноября, по крайней мере до 6 ноября из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа, сообщает Sky News.
В понедельник в агентстве заявили, что вынуждены второй раз за неделю отложить запуск из-за «незначительных проблем со здоровьем» у одного из четырёх астронавтов. В NASA добавили, что проблема «не является чрезвычайной медицинской ситуацией и не связана с COVID-19», однако не уточнили, о ком из астронавтов идёт речь.
Ожидается, что до запуска астронавты останутся на карантине в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, где сотрудники агентства «будут продолжать следить за состоянием здоровья экипажа, оценивая потенциальные возможности запуска в конце недели».
Как напоминает Sky News, NASA откладывает запуск по медицинским показаниям впервые с 1990 года, когда незадолго до полёта заболел астронавт Джон Крейтон. Тем не менее, этот запуск задерживается уже второй раз за неделю. Ранее он уже был отложен с 31 октября на 3 ноября из-за плохих погодных условий. Впрочем, ожидается, что полёт всё же состоится в субботу 6 ноября.
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