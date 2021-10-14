CBS News: невероятный опыт — кинозвезда «Звёздного пути» актёр Уильям Шетнер стал реальным астронавтом-рекордсменом

Звезда сериала «Звёздный путь» Уильям Шетнер совершил суборбитальный полёт на корабле компании Blue Origin и таким образом стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, пишет CBS News. После приземления 90-летний актёр поделился нахлынувшими на него эмоциями и поблагодарил главу компании Джеффа Безоса за «невероятный опыт», который он надеется сохранить навсегда.

В среду 90-летний Уильям Шетнер*, который в роле капитана Кирка из сериала «Звёздный путь» совершил множество воображаемых космических путешествий, отправился туда по-настоящему на корабле Джеффа Безоса и его компании Blue Origin, сообщает CBS News. Актёр совершил суборбитальный полёт и стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.

Как рассказывает издание, Шетнер и три других члена экипажа — вице-президент компании по коммерческим космическим полётам Одри Пауэрс, австралийский предприниматель Крис Бошуизен и микробиолог Глен де Врис — поднялись на высоту 108 км и провели в невесомости три-четыре минуты, наслаждаясь великолепными видами Земли. Их полёт продлился 10 минут 17 секунд, а через несколько минут после мягкой посадки команда Blue Origin уже встречала путешественников.

Шетнер аккуратно спустился на землю, где его заключил в тёплые объятия Безос. Актёр не мог справиться с эмоциями и временами не мог подобрать слова для описания своего приключения. «Это меня так сильно взволновало, — поделился он ощущениями. — Этот опыт — что-то невероятное». По его словам, Безос подарил ему самый потрясающий опыт, какой только он мог вообразить. «Надеюсь, я никогда не оправлюсь от этого. Надеюсь, я смогу сохранить то, что чувствую сейчас, я не хочу это потерять», — цитирует американский сайт слова звезды сериала «Звёздный путь».

На опубликованном после полёта видео можно увидеть, как во время пребывания в космосе Шетнер и другие члены экипажа плавают по кабине, не отрывая глаз от разворачивающегося пейзажа. Актёр кажется очарованным и тихо смотрит на темноту в иллюминаторах и сияющую планету далеко внизу.

После приземления Де Врис рассказал журналистам, что полёт с капитаном Кирком был «окончательным свидетельством того, что научная фантастика становится наукой», однако в космос они отправились «со своим другом Биллом». «Испуганным маленьким Билли, — пошутил Шатнер. – Я так рад, что ты об этом сказал. Капитан Кирк — выдуманный персонаж, а я из плоти и крови». Бошуизен заявил, что не может даже вообразить «лучшего представителя будущего человечества, чем его персонаж Джеймс Т. Кирк из «Звёздного пути». «Так что полететь (в космос. — ИноТВ) с настоящим представителем того, чем мы можем стать на нашей планете, — я думаю, это фантастика», — добавил предприниматель.

Хотя пассажиры космического корабля New Shepard совершили только суборбитальный полёт и не могут считаться астронавтами, они перенесли такие же перегрузки. Профессионалы тем временем приняли новоприбывших в братство космических путешественников, особенно Уильяма Шетнера. «Я под впечатлением, — рассказал CBS News космонавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. — Я имею в виду — ему 90 лет, и он показал, что кто-то в таком возрасте на самом деле может полететь в космос».

* Ведущий программы «Я не понимаю» (I Don’t Understand) на канале RT America (прим. ИноТВ).