Evening Standard: SpaceX чинит туалеты космической капсулы перед воскресным запуском

SpaceX и NASA проводят техническое обслуживание капсулы, запуск которой запланирован на воскресенье, сообщает The Evening Standard. До конца недели компания, занимающаяся космическими технологиями, должна починить протекающие туалеты. Проблема возникла при первом частном полёте SpaceX в прошлом месяце, во время которого отклеилась трубка, из-за чего моча попала на вентиляторы и под пол капсулы.

Компания SpaceX должна починить протекающие туалеты перед запланированным на выходные запуском, сообщает The Evening Standard.

Компания, занимающаяся космическими технологиями, и NASA проводят техническое обслуживание капсулы, которая должна стартовать в воскресенье из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Они хотят убедиться, что туалет не протекает после полученного сообщения о проблемах.

Работы ведутся и на другом космическом корабле, который с апреля находится на стоянке Международной космической станции. По словам вице-президента SpaceX Уильяма Герстенмайера, проблемы возникли, когда во время первого частного полёта SpaceX в прошлом месяце отклеилась трубка. В результате моча попала на вентиляторы и под пол капсулы. «Мы устранили эту проблему в баке, сделав его, по сути, цельносварной конструкцией, в которой больше нет компонентов, которые могли бы отклеиться и разъединиться», — сказал Герстенмайер.

Между тем, руководитель программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич на пресс-конференции в понедельник вечером заявил, что SpaceX предстоит ещё «немного поработать в преддверии полёта».

Герстенмайер подтвердил, что SpaceX проводит испытания, чтобы убедиться, что пролитая жидкость не повредила орбитальную капсулу за последние шесть месяцев. Любое структурное повреждение капсулы может поставить под угрозу жизнь астронавтов во время их полёта на Землю в следующем месяце.

Испытания будут завершены до конца недели. Инженеры представят свои выводы по туалетной системе капсулы и другим аспектам миссии руководству во время обзора в пятницу.

«Мы ищем крошечные подсказки или крошечные недостатки, которые кто-то может увидеть на графике и задаться вопросом: почему вот здесь повысилась температура или вот тут изменилось давление, — пояснил Стич. — Так что вы действительно пытаетесь разобраться во всех этих вещах и понять их, а затем улучшить всё и летать безопасно».

Запуск с мыса Канаверал в воскресенье станет четвёртым запуском SpaceX с астронавтами NASA и пятым пассажирским полётом в целом, заключает The Evening Standard.