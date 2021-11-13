ZDF: в ООН задумались о контроле за космическим мусором

Резко возросшее число космических спутников привело к увеличению объёмов космического мусора на орбите Земли, сообщает ZDF. Эксперты предупреждают, что столкновение обломков со спутниками может привести к серьёзным последствиям для экономики и безопасности. В связи с этим представители от ОНН, научного и экономического сообществ разработали программу, предусматривающую недопущение возникновения нового мусора и утилизацию имеющегося.

Сейчас в космосе над нами действуют тысячи спутников, выполняющих самые разные функции, пишет ZDF. В последние годы их количество резко возросло за счёт частных космических полётов.

Неконтролируемый рост числа спутников вызывает проблемы, потому что они производят космический мусор, отмечает издание. Таким образом, космос рискует превратиться в свалку. Согласно данным фонда SWF, выступающего за безопасность космического пространства, на данный момент на орбите находится более 700 тыс. обломков. Эксперты SWF отмечают, что столкновение даже одного обломка со спутником приведёт к значительному экономическому ущербу, а также может быть опасным для людей.

Для минимизации этой угрозы эксперты от науки и экономики совместно с французским космическим агентством CNES и комитетом ООН по космосу разработали на Парижской конференции специальную программу, которая должна поспособствовать устойчивому развитию в космосе. В рамках этой программы предусматривается недопущение возникновения нового космического мусора и утилизация уже существующего.

«Это длительный процесс — создать обязательные для всех правила, поскольку государства не могут прийти к общему мнению и национальные интересы всегда имеют приоритет. Особенную роль здесь играют военные интересы России, Китая и США», — приводит ZDF слова эксперта фонда SWF Хавьера Паско.

Европа также вмешивается в процесс регулирования космического пространства, пишет издание. В 2015 году был создан консорциум EUSST, в который вошли Франция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Румыния и Испания. Страны обмениваются между собой технологиями и данными: EUSST наблюдает за космическим пространством и предупреждает действующие спутники от возможного столкновения с космическим мусором. По словам вице-президента EUSST Марка Беккера, страны консорциума стремятся стать менее зависимыми от США в плане данных о космосе.