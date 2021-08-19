Times: Китай заявил о прорыве на пути к созданию орбитальной электростанции

Китайские власти заявили о том, что им удалось достичь прорыва в их программе, нацеленной на строительство орбитальной электростанции, пишет The Times. В рамках этого проекта, как отмечается в статье, Пекин планирует собирать солнечную энергию в космосе, а затем отправлять её на Землю.

Китай объявил о прорыве в своём стремлении разработать орбитальные электростанции, способные собирать энергию Солнца и направлять её прямо на Землю, пишет The Times.



По заявлениям китайских властей, к концу года начнутся испытания, основанные на экспериментах по передаче энергии на огромные расстояния. Однако первые испытания будут скромными. В их рамках планируется осуществить передачу энергии на расстояние всего около 300 метров.



Между тем учёные надеются в дальнейшем построить на орбите к 2035 году функционирующую электростанцию, а к 2050-му её мощность должна достичь 1 ГВт, т.е. как у небольшой АЭС.



Конечная цель— запустить на орбиту гигантские спутники длиной, возможно, более 1 мили. Эти спутники смогли бы собирать солнечную энергию круглосуточно без помех со стороны облачного покрова. Собранная энергия будет преобразовываться в волны, которые будут отправляться на наземные приёмники, подключённые к электросети.



Пекину, тем не менее, для достижения этой цели придётся преодолеть несколько технических препятствий. Одно из них — строительство на орбите массивных спутников для сбора солнечной энергии. Эта задача, как отмечается в статье, никогда ранее не выполнялась в таких масштабах.



Также необходимо будет разработать технологию для безопасной передачи энергии на Землю. Участки, на которые будет направлен поток энергии, могут стать запретными зонами. По оценкам китайских учёных, из-за опасного микроволнового излучения никто не сможет безопасно жить в пределах 5 км от базовой станции, куда из космоса поступает 1 ГВт энергии. Кроме того, в радиусе 10 км от неё, возможно, будут происходить отказы техники, пишет The Times.