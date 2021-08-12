Fox News: Байден раздавил американскую энергетику, а теперь умоляет ОПЕК добывать больше нефти

Когда Джо Байден вступал в должность президента США, Америка была энергетически независимой. Однако первые же указы новой администрации задавили американскую энергетику во имя спасения климата, сетует ведущий Fox News Такер Карлсон. Теперь же, когда население недовольно стремительным подорожанием бензина, Байден, вместо того чтобы поддержать собственных нефтяников, просит другие страны увеличить добычу, подчёркивает журналист.

Десятилетиями нам твердили, что Соединённым Штатам совершенно необходимо стать энергетически независимыми, потому что мы не хотим зависеть от Ближнего Востока, где нас ненавидят, и нам приходится вести все эти войны, чтобы сохранить доступ к энергии. И вот мы стали энергонезависимыми, мы стали производить достаточно энергии для целой страны. Вообще-то это самый здоровый сектор всей нашей экономики, поэтому Джо Байден, естественно, в первый же день своего президентства решил раздавить его. Это необходимо, объяснил он нам, из-за изменения климата, (конгрессмена США. — ИноТВ) Александрии Окасио-Кортес и так далее.



На самом деле не так давно Джо Байден призывал сажать в тюрьму руководителей компаний, занимающихся ископаемым топливом.



ДЖО БАЙДЕН, кандидат в президенты США: Нам надо установить что-то вроде направляющих сейчас, чтобы между 2021 и 2030 годами путь, на который мы встали, стал необратимым. В частности — избавиться от любого ископаемого топлива. Это во-первых. И, во-вторых, призвать их к ответу за то, что они сделали, особенно в случае с обделёнными районами… ну, вы знаете. И, кстати, если они не захотят этого исполнять, сажать их в тюрьму. Я обещаю… Я не шучу на этот счёт. Не шучу.



Ясно. Энергетика и энергосистема невероятно сложны и крайне важны, так что давайте вверим их человеку, чей функциональный IQ равен 75. Вот что мы сделали. В результате цены на бензин вышли из-под контроля. И людям это не нравится. Никто не любит, когда цены на бензин выходят из-под контроля, потому что бензин нужен, у нас пока нет автомобилей на солнечной батарее!



И теперь Джо Байден изменил свои взгляды. Изменение климата — это не настолько важно, углеродосодержащие выбросы — это не огромная проблема, во всяком случае, когда это результат деятельности Китая или Ближнего Востока. Но это не значит, что он собирается прекратить свою кампанию против нашей собственной энергетической отрасли, — здесь людям до сих пор грозят тюремные сроки! Вместо этого Джо Байден сегодня призвал ближневосточные теократии, членов ОПЕК, качать больше нефти, чтобы у нас здесь подешевел бензин.



Как это понимать? С нами на связи Салина Зито из Washington Examiner. Не думаю, что мне доводилось видеть… Наша программа не так часто освещает энергетику, но, кажется, мне не доводилось видеть более извращённого и саморазоблачительного политического курса. Не могли бы вы объяснить, что здесь происходит?



САЛИНА ЗИТО, Washington Examiner: На самом деле то, что сейчас происходит, сбивает с толку. Как вы отметили, энергетика в Соединённых Штатах была одним из самых здоровых секторов экономики. Перед самой пандемией мы добывали больше нефти, чем любая другая страна мира, и мы были самодостаточны в этой сфере. И это создавало рабочие места не только непосредственно в энергетической отрасли, но и в поддерживающих её отраслях, связанных с переработкой, транспортировкой и реализацией, а также в районах, которые благодаря этому процветали, в школьных округах, которым это шло на пользу.



Кроме того, это было очень важно для национальной безопасности. Сегодня мне показалось любопытным, что человек, отвечающий за национальную безопасность, по сути, умолял страны ОПЕК добывать больше нефти. А нефть… Джо Байден с первого дня наступил на горло энергетической отрасли. Здесь нет никакого преувеличения. Начиная с его указов касательно трубопровода «Кистоун» и заканчивая приостановкой добычи на федеральных землях, фрекинга в Нью-Мексико и нефтедобычи в Луизиане… Этим он серьёзно повлиял на жизни американцев.



Ха. «Нам надо быть энергонезависимыми!» Мы стали энергонезависимыми, и теперь нам говорят, что нам надо быть более зависимыми от ненавидящих нас ближневосточных стран. Довольно мрачный момент. Салина Зито, спасибо, что уделили нам время и ёмко обрисовали ситуацию.



САЛИНА ЗИТО: Спасибо, что пригласили.



Дата выхода в эфир 11 августа 2021 года.