Министр экологии ФРГ: следующие десять лет станут определяющими для климата

Германии нужно ускорить процесс перехода на возобновляемые источники энергии, считает министр экологии ФРГ Свенья Шульце. В своём интервью для Deutschlandfunk она отмечает, что на данный момент лишь 2% немецкой территории обеспечиваются энергией возобновляемых источников. По словам Шульце, уход от углеводородов будет длительным процессом и следующие 10 лет станут решающими для него.
За последние годы Германия продвинулась в области внедрения возобновляемых источников энергии, но этот процесс должен идти ещё быстрее, заявила министр экологии ФРГ Свенья Шульце в своём интервью для Deutschlandfunk. По мнению политика, защита окружающей среды должна стать для немецкого правительства центральной.
Шульце также отреагировала на критику кандидата в канцлеры от партии зелёных Анналены Бербок, заявившей об отсутствии реальных дел в области экологии. По словам министра, эти слова Бербок не соответствуют действительности, поскольку был принят обновлённый вариант закона о защите климата. Однако Шульце также отметила, что процесс внедрения возобновляемых источников энергии тормозится партией ХДС/ХСС. Она подчеркнула, что на данный момент лишь 2% территории ФРГ обеспечивается энергией из возобновляемых источников: по мнению Шульце, в свете постепенного отказа Германии от ТЭС и АЭС такая ситуация просто опасна для стабильности энергообеспечения.
По словам Шульце, план ФРГ о выходе на нулевой уровень выбросов углекислого газа к 2045 году остаётся в силе, однако в данном вопросе необходимо оставаться реалистами. К примеру, крупным промышленным заводам требуется очень много времени на то, чтобы перестроиться на экологичное производство. «Следующие десять лет станут решающими. Мы переходим с углеводородов на возобновляемые источники энергии», — приводит Deutschlandfunk слова политика.
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