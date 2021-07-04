Les Echos: переговоры ОПЕК+ зашли в тупик — рост цен на нефть угрожает продолжиться

Странам ОПЕК и десяти их союзникам — в том числе России — не удалось в минувшую пятницу заключить соглашение о повышении добычи нефти для стабилизации цен не чёрное золото, сообщает Les Echos. Как отмечается в материале издания, если участникам переговоров не удастся прийти к согласию в ближайшее время, нефть продолжит быстро дорожать, а в этом не заинтересованы даже сами нефтедобывающие страны.

«Найти консенсус оказалось сложно»: в пятницу вечером тринадцать членов Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и десять их союзников, включая Россию, «разошлись, так и не сумев договориться о квотах на добычу», пишет французская Les Echos. Как отмечается в материале издания, до этого в четверг представители крупнейших нефтедобывающих стран уже провели видеоконференцию, которая также окончилась неудачно.

«В союзе нефтедобытчиков хранят надежду на то, что в ходе новой встречи, намеченной на понедельник, им всё же удастся прийти к согласию, однако двойное фиаско на этой неделе показало, насколько сложно стало всех примирить на фоне резкого роста нефтяных котировок», — констатирует обозреватель Les Echos. Как напоминает журналист, цена на баррель нефти с начала года выросла на 45%, не только вернувшись к отметкам, на которых она держалась до пандемии, но и превысив их; так быстро чёрное золото не дорожало с 2009 года. В минувшую пятницу цена нефти Brent поднялась выше $76 за баррель — притом, что в прошлом году она опускалась ниже $20, подчёркивает автор материала. В результате во Франции средняя цена литра дизельного топлива на АЗС, весной 2020 года не превышавшая €1,16, сейчас составляет €1,43, а в США цена на бензин преодолела психологическую отметку в $3 за галлон.

Американский Белый дом уже выразил в пятницу обеспокоенность ситуацией — и не упустил случая напомнить, что США, которые занимают первое место и по добыче, и по потреблению нефти в мире, на переговоры ОПЕК+ не приглашают, говорится в материале Les Echos. По данным газеты, пресс-секретарь президента США Джо Байдена подчеркнул, что ещё не задействованных из-за этого добывающих мощностей «достаточно» для того, чтобы прекратить рост цен.

Именно это, между тем, и обсуждают в данный момент 23 страны ОПЕК+, на которые приходится больше половины мирового объёма добычи нефти, пишет обозреватель Les Echos. Как отмечает журналист, в прошлом году после обвала котировок они пошли на беспрецедентное по масштабам сокращение добычи, что в итоге стало для них «выигрышной стратегией», обеспечив рост цен и приток доходов — однако теперь, когда спрос на нефть вновь стал расти, а самый тяжелый период кризиса остался позади, согласовать общую стратегию им стало значительно труднее.

Основной сценарий, который в ОПЕК+ рассматривают с четверга, сводится к тому, чтобы «открыть нефтяные краны» — то есть, нарастить производство, сняв тем самым напряженность на уже дефицитном рынке, но при этом очень плавно, дабы избежать падения цен, разъясняет автор статьи. При таком сценарии общий уровень добычи в странах клуба должен будет к декабрю увеличен 2 млн баррелей в день, что составляет примерно 2% от общемировых объёмов; при этом предполагается, что повышение начнётся с 1 августа на 400 тыс. баррелей в месяц. Если же переговоры ни к чему не приведут, объёмы добычи будут и дальше сильно отставать от спроса, поэтому цены продолжат рост, предупреждает обозреватель Les Echos.

По информации издания, в пятницу в пользу сценария высказались почти все члены ОПЕК+ за исключением Объединённых Арабских Эмиратов — «одного из тяжеловесов» клуба: представители страны убеждены, что метод расчёта нефтяных квот является несправедливым по отношению к Абу-Даби, поскольку эмиратские производители как раз недавно нарастили добычу. Как подчёркивает автор материала, ОАЭ являются близким союзником «де-факто возглавляющей ОПЕК» Саудовской Аравии, а это оставляет надежду на то, что в понедельник члены ОПЕК+ всё-таки договорятся — однако Абу-Даби раньше уже конфликтовал с эр-Риядом по стратегическим вопросам, касающимся нефти, а эмиратский министр энергетики в пятницу «проявил большое упрямство».

Страны ОПЕК+ оказался в крайне затруднительном положении, и принять какое-то решение им нелегко, полагает обозреватель Les Echos. Как поясняет журналист, с одной стороны спрос на нефтепродукты возобновил быстрый рост, а мировые запасы нефти, достигшие в прошлом году на самом пике пандемии небывалых объёмов, вернулись к средним значениям, поэтому наращивание добычи кажется вполне оправданным шагом. С другой стороны, та же пандемия пока вынуждает нефтедобытчиков сохранять осторожность, ведь распространение штамма коронавируса «дельта» угрожает прекратить процесс восстановления транспортного сообщения в мире, а это, разумеется, приведёт к сокращению потребления топлива; именно по этой причине обсуждаемое сейчас повышение добычи на деле является довольно скромным, пишет автор. Меж тем, в дальнейшем росте нефтяных котировок в ОПЕК+ отнюдь не заинтересованы, поскольку это может разогнать общемировую инфляцию, что негативным образом скажется на росте спроса в среднесрочной перспективе — не говоря уже о том, что страны клуба хотят не допустить возобновления добычи в США, чьи нефтедобывающие компании выигрывают от стабильно высоких цен, говорится в статье Les Echos.

По мнению аналитиков японской финансовой компании Mitsubishi UFJ Financial Group, ситуация на нефтяном рынке будет оставаться «напряжённой» в ближайшие недели даже в том случае, если в ОПЕК+ договорятся нарастить добычу. Как полагают эксперты, восстановление мировой экономики после пандемии, которое дополнительно простимулирует вакцинация, будет поддерживать цену на Brent выше $70, а если быстрое распространение варианта «дельта» продолжится, а переговоры между Ираном, Европой и США о «ядерной сделке» затянутся, то летом нефть будет достигать $80 и выше. Вместе с тем, по мысли специалистов конслатинговой компании FGE, если Вашингтон в рамках переговоров всё-таки снимет с Тегерана часть санкций — включая нефтяное эмбарго, — Иран сможет быстро нарастить экспорт на 1,5 млн баррелей в сутки, что несколько стабилизирует рынок.