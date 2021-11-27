DT: Запад проигрывает современную космическую гонку России и Китаю — а она опаснее прежней

Нынешняя борьба за господство в космосе куда опаснее, чем во времена холодной войны, поскольку тогда СССР и США лишь пытались выиграть лунную гонку, в то время как сейчас великие державы изучают способы уничтожения космической инфраструктуры, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает газета, Россия и Китай уже добились в космической сфере серьёзных успехов, поэтому нет никаких гарантий, что Запад победит в битве за космос и на этот раз.

Порой способность человечества преодолевать трудности в космосе может быть поистине поразительной — как, например, это произошло в случае последней миссии NASA под названием DART, цель которой состоит в том, чтобы не дать астероидам уничтожить жизнь на Земле. В частности, агентство впервые запустило свой космический корабль, чтобы не дать огромному космическому булыжнику встретиться с нашей планетой, пишет The Daily Telegraph.

Этот зонд отправился к небольшому астероиду под названием Диморф. Хотя этот астероид не представляет прямой угрозы для Земли, NASA хочет проверить, может ли оно изменить его траекторию, что в теории может помочь человечеству избежать печальной судьбы динозавров, которые, как считается, вымерли в результате падения небесного тела на Землю 66 млн лет назад.

Между тем, хотя эта миссия, призванная спасти всё человечество, полна своих достоинств, другие разработки в области космоса вызывают опасения. К последним, в частности, можно отнести недавний успешный тестовый запуск Россией противоспутниковой ракеты.

По имеющимся данным, сейчас вокруг земного шара вращается где-то 3 тыс. спутников, которые играют важнейшую роль в нашем повседневном укладе жизни, обеспечивая путешествия и связь. Они также крайне важны для современного поля боя — что объясняет, почему Кремль уделяет разработке средств для их уничтожения такое внимание.

Уничтожение неактивного разведспутника советской эпохи вызвало резкую критику Запада, а также вынудило экипаж МКС спрятаться на своих кораблях, что стало драматичной демонстрацией способности Москвы нейтрализовывать ключевые узлы инфраструктуры недружественных стран.

Китай также не так давно продемонстрировал свой космический потенциал, когда испытал гиперзвуковой планирующий блок, способный нести ядерное оружие.

В соперничестве в космосе с участием крупнейших мировых держав нет чего-то нового, ведь одной из характерных черт холодной войны была именно отчаянная космическая гонка между Вашингтоном и Москвой.

Однако нынешняя борьба за господство в космосе отличается теми возможными разрушительными последствиями, которые она может за собой повлечь. Если соперничество времён холодной войны представляло собой, по сути, гонку до Луны, то сегодняшнее соперничество сводится к тому, кто может нанести максимальный ущерб противнику с помощью космических технологий.

Более того, президент России Владимир Путин известен тем, что он любит использовать новые методы ведения войны для достижения своих целей. Нынешний миграционный кризис в Восточной Европе, в организации которого многие обвиняют Москву, — это классический этюд гибридной войны, призванной посеять раздор среди лидеров ЕС.

Более того, у России уже есть возможность вносить сумятицу в работу навигационных систем Запада. Это обнаружили, в частности, британские пилоты, которые действовали против террористов, когда их системы внезапно начала глушить российская сторона. При этом если Москва всё же решит напасть на Украину, она наверняка применит против неё эту и другие связанные с космосом тактики.

При наличии таких противников, как Россия и Китай, которые стремятся к господству в космосе, западным державам необходимо предпринять шаги, чтобы быть готовыми к вызовам в этой сфере. Разумеется, на Западе уже давно поняли, что к космосу следует относиться серьёзно, так как в рамках современной войны он, по сути, становится новым театром боевых действий.

Однако проблема, связанная с тем, что Россия и Китай демонстрируют свой высокий технический потенциал в этой области, заключается в том, что нет никакой гарантии, что Запад сможет выиграть новую космическую гонку.