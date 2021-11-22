France 2: Франция ищет своё место в «звёздных войнах» Китая, России и США

Во вторник ракета-носитель Vega вывела на орбиту три французских военных спутника, укрепив позиции Франции в новой гонке космических вооружений, начатой Китаем, Россией и США, сообщает France 2. Как отмечает телеканал, великие державы всё чаще испытывают новое высокотехнологичное оружие в космосе, превращая его в возможное следующее поле битвы между государствами.

Это был пуск высокого стратегического значения для Франции. Во вторник ракета-носитель Vega вывела на орбиту три военных спутника, обладающих необычайно высокой мощностью улавливания звуковых сигналов. Это акустическое оружие, которым Франция отныне владеет наряду с Россией, США и Китаем, является важным инструментом влияния в «звёздных войнах», затеянных великими державами.

Эта требующая особого внимания операция прошла под усиленной охраной систем противоракетной обороны и боевых самолётов. По словам военных, программа стоимостью 450 миллионов евро позволяет определять местоположение, идентифицировать все сигналы радаров и слышать на высоте сотен километров от земли вражеские сообщения. Это необходимый технологический скачок, считает глава космического командования.

ГЕНРАЛ МИШЕЛЬ ФРИДЛИНГ, командующий межармейского космического командования: Франция не вернулась в игру гонки вооружений. У Франции есть свои стратегические интересы и своё положение на международной арене. Франция намерена пользоваться своей стратегической автономией.

Это на словах. А на деле конкуренция за главенство в космосе ускоряется. В понедельник Кремль уничтожил собственный вышедший из строя спутник «Космос» ударом высокой точности. Демонстрация силы и политическое послание, которые могли закончиться неприятностями. Из-за обломков взрыва под угрозой оказалась МКС, что вызвало гнев западных лидеров.

НЕД ПРАЙС, официальный представитель Государственного департамента США: Опасное и безответственное поведение России угрожает долговременной безопасности космоса.

При этом в 2007 году Китай уже нанёс подобный удар на высоте 800 километров от земли. Как и США в 1985-м и 2008 году, а также Индия два года назад. На этом новом космическом «Диком Западе» Россия, похоже, намеренно показывает более агрессивное поведение. К примеру, в октября 2017 года один из её спутников совершил манёвр на расстоянии 85 километров от французского спутника.

ФЛОРАНС ПАРЛИ, министр обороны Франции: Попытка перехватить сообщения своих соседей — не просто недружественный жест. Это называется актом шпионажа.

В настоящий момент США остаются главной космической державой. Однако в последнее время Москва и КНР также продвигают собственные стратегии в этом направлении. 30 процентов всех запусков ракет отныне производится с территории Китая.

ЖАН-ЛЮК Д’ОВЕРНЬ, научный журналист: В начале 80-х годов у нас был Рональд Рейган, который начал то, что он назвал «звёздной войной», сопровождавшейся гонкой средств, вкладываемых в космос. Сегодня мы снова отчасти оказались в этой ситуации с Китаем. Очевидно, что Китай продолжает тяжело вооружаться, производя как подводные лодки, так и авианосцы, но также и развивая свои мощности в космосе.

Станет ли космос однажды очередным полем битвы? Ничто не запрещает этому произойти. На сегодняшний день в этой сфере существует единственное международное соглашение 1967 года, в котором обговаривается исключительно использование ядерного оружия.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2021 года.