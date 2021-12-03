CBS: МКС пришлось скорректировать орбиту из-за обломков американской ракеты

МКС пришлось скорректировать свою орбиту, чтобы минимизировать шанс столкновения с обломками старой американской ракеты Pegasus, которые должны были пролететь на расстоянии 250 м от космического объекта, пишет CBS News. Как отмечает канал, манёвр прошёл по плану, а высота орбиты станции уменьшилась на 310 м.

На фоне роста обеспокоенности насчёт угрозы, которую представляет космический мусор, орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось скорректировать из-за манёвра по уклонению от мусора американского происхождения, пишет CBS News.

«Роскосмос» написал по этому поводу в Twitter, что грузовой корабль «Прогресс МС18», пристыкованный к кормовому порту МКС, включил двигатели примерно на две с половиной минуты, чтобы спуститься немного ниже. Таким образом МКС должна была оказаться на достаточном расстоянии от обломков старой ракеты Pegasus.

«Проведена коррекция высоты орбиты МКС для уклонения от космического мусора. Для этого использовались двигатели корабля «Прогресс МС18». В течение 160,9 секунды высота орбиты станции уменьшилась на 310 метров», — сообщило по этому поводу российское космическое агентство.

Диспетчеры полётов в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне подтвердили, что манёвр сработал, как планировалось. В частности, вскоре после 3 часов ночи по восточному времени они сообщили космонавтам: «Импульс PDAM прошёл хорошо», — имея ввиду под аббревиатурой «запланированный манёвр по уклонению от мусора».

На веб-сайте Heavens Above выложена схема, на которой указаны пересекающиеся орбиты, согласно которым выходит, что МКС и обломки американской ракеты Pegasus, которая отправилась в космос в 1994 году, пройдут примерно в 250 м друг от друга приблизительно в 05:33 утра по восточному времени в том случае, если МКС не скорректирует своё местоположение.

В последние недели тема космического мусора стала особенно злободневной после того, как 14 ноября Россия сбила старый неактивный разведспутник с помощью своего противоспутникового оружия, что вызвало критику ряда западных держав. В результате взрыва образовалось облако высокоскоростных осколков, которые представляют угрозу для других космических аппаратов, включая МКС.