CNBC: японский миллиардер Маэдзава добрался до МКС на «Союзе», а в 2023-м полетит к Луне на корабле SpaceX

14:14
Мишустин выразил уверенность в победе над пандемией коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Пермскую краевую инфекционную больницу выразил уверенность, что пандемию коронавируса удастся преодолеть совместными усилиями.
14:13
Федун: рад, что карьера Тедеско идёт по восходящей
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско главнм тренером немецкого «РБ Лейпциг».
14:12
Рябков: Россия и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности.
14:10
Степанова отреагировала на слова Нортуга о ней
Российская лыжница Вероника Степанова ответила на слова двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга.
14:09
В Крым прибыла делегация из Белоруссии
В Крым прибыла делегация из Белоруссии в составе пяти человек, сообщил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.
14:01
В центре «Вектор» заявили, что исследования омикрон-штамма могут занять до двух месяцев
Исследования омикрон-штамма коронавируса могут занять до двух месяцев, сообщили ТАСС в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
14:01
Нортуг: хочу «войны» между российскими и норвежскими лыжницами
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг выразил надежду на соперничество между российскими и норвежскими лыжницами.
13:58
«Формула-1» договорилась о новом контракте с организаторами Гран-при Абу-Даби
Пресс-служба «Формулы-1» объявила о договорённости по новому контракту с компанией Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM), которая является организатором Гран-при Абу-Даби.
13:55
В Гидрометцентре предупредили о наступлении настоящих зимних морозов в Москве
В Москву пришли настоящие зимние морозы — в четверг, 9 декабря, температура воздуха опустится ниже нормы примерно на четыре градуса, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
13:55
Путин поблагодарил Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество
Российский лидер Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув её значительный вклад в развитие отношений России и Германии.
13:54
Глава МИД Ирана заявил о сложностях на переговорах по СВПД
Страны «евротройки» предпринимают шаги, которые осложняют достижение соглашения на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
13:54
Россия и США пока не назначили представителей по проработке решений Путина и Байдена
Россия и Соединённые Штаты пока не назначили спецпредставителей по проработке решений разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
13:51
Рябков: США вводят в заблуждение по прогрессу в разрешении дипломатического кризиса
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США осознанно вводят в заблуждение по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса.
13:50
Глава МВД России наградил сотрудников полиции, отличившихся в спорте
Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев наградил сотрудников правоохранительных органов, отличившихся результатами в спорте, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
13:49
В Балтийском море прошли учения при участии корвета «Стойкий»
В Балтийском море состоялись масштабные манёвры при участии корвета «Стойкий» — экипаж выполнил ракетные стрельбы из комплекса «Уран».
13:45
В Петербурге состоялась церемония возложения цветов к обелиску «Городу-герою Ленинграду»
В Санкт-Петербурге 9 декабря состоялась торжественная церемония возложения цветов в честь Дня Героев Отечества у обелиска «Городу-герою Ленинграду».
13:44
Mundo Deportivo: «Барселона» недосчиталась более €30 млн из-за вылета из Лиги чемпионов
В клубном бюджете на сезон руководители «Барселоны» закладывали выход как минимум в 1/4 финала соревнований.
13:42
Убийца девочки из Нижегородской области приговорён к 24 годам колонии особого режима
В Нижегородской области суд приговорил к 24 годам колонии особого режима мужчину, который убил 12-летнюю девочку в посёлке Большое Козино.
13:42
В Новосибирске пройдёт выставка алтайского художника Василия Куксы
В рамках 14-го международного рождественского фестиваля искусств в Новосибирске откроется выставка алтайского художника Василия Куксы.
13:42
Черчесов назвал фаворита матча «Легия» — «Спартак»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал фаворита в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Легия» — «Спартак».
13:33
В МВД назвали наиболее подверженные коррупции сферы деятельности в России
Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС назвал наиболее подверженные коррупции сферы деятельности в России.
13:33
Суд арестовал владельца «Рив Гош» Августа Мейера до 7 февраля
Суд в Санкт-Петербурге арестовал владельца «Рив Гош» и совладельца интернет-ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера до 7 февраля. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
13:31
Пресс-служба «Спартака» поздравила Тедеско с назначением в «Лейпциг»
Пресс-служба московского «Спартака» поздравила бывшего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско с назначением в «РБ Лейпциг».
13:30
В Минтрансе Белоруссии назвали вбросом статью в NYT о посадке Ryanair в Минске
Глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский назвал информационным вбросом материал в The New York Times об обстоятельствах экстренной посадки самолёта Ryanair в аэропорту Минска.
13:29
Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату
Российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в квартире, перевели из реанимации в палату, её состояние стабилизируется.
13:28
Иванов и Сливко стали победителями индивидуальных гонок на этапе Кубка России по биатлону
Определились победители в индивидуальных гонках у мужчин и женщин на третьем этапе Кубка России по биатлону.
13:24
Журова заявила, что Тутберидзе и Плющенко могут воевать во имя побед России
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала соперничество между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко на тренерском мостике.
13:19
В КНР предупредили Запад о последствиях дипломатического бойкота ОИ-2022
Китай предупредил западные страны, что они «поплатятся» за дипломатический бойкот Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
13:19
Герасимов рассказал о ситуации с коронавирусом в российских вооружённых силах
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в российских вооружённых силах.
13:16
Более 95% пусковых установок наземных ядерных сил в России готовы к применению
В наземных стратегических ядерных силах России более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению, сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил Валерий Герасимов.
13:16
ЕС создаст Европейское агентство по предоставлению убежища
Совет Евросоюза утвердил решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища.
13:13
Тедеско официально возглавил «РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» объявил о назначении на должность главного тренера команды экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.
13:10
Герасимов заявил о наращивании возможностей военно-космической обороны
Россия парирует потенциальные угрозы в космосе за счёт совершенствования возможностей боевого потенциала ВКС, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
13:07
Валуев о матче «Спартака»: битва всё равно будет не на жизнь, а на смерть
Депутат Госдумы России Николай Валуев поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Легия».
13:04
В Красноярском крае поддержали законопроект о QR-кодах
Депутаты Красноярского края поддержали федеральную инициативу о введении QR-кодов в общественных местах.
13:01
Попова назвала вакцинацию, маски и мытьё рук гарантией не заболеть коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что соблюдение профилактических мер, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, мытьё рук и вакцинация, даёт абсолютную гарантию, что человек не заболеет коронавирусом.
12:57
Герасимов рассказал о планах проведения учения «Восток-2022» в следующем году
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов рассказал о планах проведения учения «Восток-2022» в следующем году.
12:55
«Коммерсантъ»: открывший огонь в МФЦ заявил, что стрелял в поверивших в коронавирус
Открывший огонь в МФЦ на юго-востоке Москвы заявил, что стрелял в тех, кто поверил в коронавирус.
12:55
Герасимов: стратегическая авиация США отрабатывает ракетные удары у границ России
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что стратегическая авиация США в последнее время отрабатывает ракетные удары у границ России.
12:51
Александр Тихонов: США — огромная раковая опухоль
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине со стороны США.
12:51
Генштаб России: обломки сбитого спутника не угрожают космической деятельности на орбите
Обломки старого советского спутника, который был уничтожен 15 ноября, движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций и находятся под наблюдением, сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
12:49
Герасимов назвал создание блока AUKUS дестабилизирующим фактором
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что формирование блока AUKUS создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий.
12:41
Попова заявила, что у 28 вернувшихся из Африки найден коронавирус или есть симптомы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о госпитализации с положительными результатами тестов на COVID-19 или с симптомами коронавируса 28 человек, вернувшихся из стран Африки.
12:40
Лещенко: Захарян уступает легионерам, но он достойно стал лучшим молодым футболистом
Народный артист России, известный болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу Арсена Захаряна в премии «Первая пятёрка».
12:36
В Генштабе России заявили, что провокации Киева по Донбассу будут пресекаться
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.
12:34
Представители МИД Белоруссии и МККК обсудили миграционную ситуацию на границе
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник провёл встречу с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Белоруссии и Молдавии Ихтияром Аслановым.
12:28
ВС отказался рассекречивать участвовавших в репрессиях сотрудников НКВД
Верховный суд России отказался снять гриф «секретно» с имён и должностей сотрудников НКВД, участвовавших в Большом терроре.
12:27
В Госдуме отреагировали на предложение Бжезинского отключить Россию от SWIFT
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал предложение заместителя помощника министра обороны США в 2001—2005 годах Яна Бжезинского отключить Россию от SWIFT в качестве «предупреждающего удара».
12:21
Прокурор рассказал, кто помог Саакашвили незаконно попасть в Грузию
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили попал в Грузию при помощи «высокопоставленного чиновника из силовых структур» из прежнего украинского правительства, сообщил прокурор Леван Вепхвадзе.
12:21
Гаврилов надеется, что «Спартак» выйдет в еврокубковую весну
Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Легией».