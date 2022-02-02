Times: в NASA собираются увести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 году

Американское космическое агентство представило новый план эксплуатации МКС, в котором предусмотрено прекращение работы станции и её утилизация в январе 2031 года, пишет The Times. В издании отмечают, что продление срока службы станции поможет обеспечить непрерывное присутствие человека в космосе и подготовить вывод на орбиту нового поколения коммерческих станций.

NASA планирует прекратить эксплуатацию Международной космической станции в январе 2031 года: её уведут с орбиты и затопят в Тихом океане, сообщает The Times. В американском космическом агентстве опубликовали обновлённый план использования МКС после того, как месяц назад администрация Байдена продлила срок её службы до 2030 года.

«Международная космическая станция вступает в третье и самое продуктивное десятилетие в качестве инновационной научной платформы в невесомости», — цитирует издание директора NASA по программе МКС Робин Гейтенс. По её словам, третье десятилетие работы станции будет посвящено результатам «успешного мирового сотрудничества» в различных областях.

Как рассказывает британская газета, куски станции длиной 109 м уцелеют после вхождения в верхние слои атмосферы и упадут в воду около Точки Немо — кладбища отходов космических кораблей. Эта точка в Мировом океане равноудалена от какой-либо суши и расположена в южной части Тихого океана. Здесь же похоронен другой космический мусор, включая первую американскую станцию «Скайлэб», выведенную с орбиты в 1979 году, и станцию «Мир», которую утилизировали в 2001 году.

В статье отмечается, что продолжение использования Международной космической станции до 2030 года сможет гарантировать непрерывное присутствие человека в космосе для NASA и её партнёров — космических агентств Канады, ЕС и Японии. В то же время Россия, которая является пятым партнёром, пока не подтвердила, что сможет продолжить безопасную эксплуатацию своего сегмента станции после 2024 года. Российские специалисты продолжают анализировать недавно возникшие технические проблемы, например, утечку воздуха в служебном модуле.

Помимо проектов на МКС NASA продолжает исследовательскую работу на низкой околоземной орбите, заключая соглашения с коммерческими поставщиками. Они работают над созданием нового поколения космических станций и разрабатывают другие направления как для туристов, так и для учёных, пишет The Times.