SCMP: «опасная встреча» — китайский космический аппарат едва избежал столкновения с обломками советского спутника

По данным Китайского национального космического управления, научно-исследовательский аппарат КНР Tsinghua Science всего на несколько метров разошёлся с обломками, едва избежав столкновения, пишет South China Morning Post. Китайская сторона утверждает, что обломки принадлежат старому советскому спутнику, который Россия сбила в ходе ракетного теста в ноябре прошлого года.

Один из научно-исследовательских космических аппаратов Китая едва избежал столкновения с космическим мусором, появившимся после того, как Россия уничтожила один из своих старых спутников. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление вечером в среду 19 января, пишет South China Morning Post.

По информации центра по отслеживанию космического мусора при управлении, «чрезвычайно опасная встреча» произошла во вторник 18 января, когда китайский спутник Tsinghua Science всего на 14,5 м разошёлся с обломками. Как полагает китайская сторона, обломки эти образовались в ходе испытания противоспутниковой ракеты, которое Россия провела в ноябре прошлого года.

Издание напоминает, что в ходе теста 15 ноября Москва сбила старый разведывательный советский спутник, запущенный в космос в 1982 году. В итоге, по оценкам, на орбите осталось порядка 1500 обломков.

Как отмечает газета, США раскритиковали российские испытание, которое, как выразился госсекретарь страны Энтони Блинкен, «было осуществлено беспечным образом». Американское космическое агентство NASA предупредило, что из-за образовавшихся обломков под угрозой может оказаться Международная космическая станция, и отложило выход астронавтов в открытый космос, запланированный на конец ноября.

На недавнем заседании Консультативного совета NASA директор по программе МКС Робин Гейтенс рассказала, что после российского теста вероятность столкновения станции с обломками выросла с показателя один на 50 тыс. оборотов МКС вокруг Земли до одного на 25 — 33 тыс. оборотов. При этом за год станция совершает порядка 6 тыс. оборотов вокруг Земли.

Лю Цзин, заместитель директора центра по отслеживанию космического мусора при Китайском национальном космическом управлении, отметила, что обычно космические аппараты и обломки «встречаются» на расстоянии не менее нескольких километров. Случаи, когда до потенциального столкновения остаётся всего несколько метров, «очень редки», объяснила эксперт.

По словам Лю, Китай отслеживает обломки, образовавшиеся после российского испытания в ноябре. Большая их часть распространяется на высоте от 400 км до 1100 км от Земли — там же по орбите курсирует ряд спутников КНР. «В случае приближения каких-либо обломков необходимо оперативно оповестить наши спутники, чтобы они заранее сделали определённые манёвры и сумели избежать столкновения. Это наиболее практичный подход на данный момент», — прокомментировала китайский эксперт.

Описывая недавнюю «встречу» с обломками советского спутника, Лю подчеркнула, что об их приближении ей с коллегами было известно заранее. «Ситуация сложилась рискованная, вероятность столкновения была очень высокой», — поделилась специалист.