Das Erste: коммерческое использование космоса повышает риск конфликтов

Активное использование космоса в коммерческих целях повышает риск возникновения конфликтов, пишет Das Erste. Между тем в космическом пространстве действуют старые правила, принятые ещё задолго до начала коммерческих полётов. В результате любые конфликтные ситуации, возникающие в космосе, становятся ответственностью государств, а не частных предприятий.

В космическом пространстве становится всё теснее, пишет Das Erste: всё новые и новые страны запускают свои коммерческие проекты в космосе. Это, в свою очередь, повышает опасность конфликтов. В минувшем октябре правительство Китая обвинило компанию SpaceX в том, что два её спутника повредили китайскую космическую станцию. Как отмечает эксперт по космическому праву Генри Гертцфельд, если столкновения и вправду имели место быть, то, согласно нынешнему законодательству, ответственность за них несёт правительство США, а не SpaceX.

Как пишет издание, в рамках космического права по-прежнему действует международное соглашение от 1967 года. При этом тогда ещё и речи не было о коммерческих космических полётах, отмечает Das Erste. Однако старое законодательство до сих пор действует, в том числе и по той причине, что действующие в космосе игроки не хотят новых правил, пишет издание. Впрочем, по мнению сотрудника NASA Томаса Цурбучена, изменения в законодательстве неизбежны: «Чем больше в космосе появляется коммерческой составляющей, чем больше вкладывается инвестиций, тем плотнее становится космическое пространство. В этой связи очень важно принять не только правила поведения, но и новые законы».

Возможные конфликты в космосе уже не за горами, пишет Das Erste. Четыре государства (США, Китай, Россия и Япония) уже анонсировали свои планы по строительству баз на Луне. Здесь речь идёт о добыче редких металлов, воды или же освоении выгодной позиции для полётов в дальний космос.

Как пишет Das Erste, существуют опасения того, что новые законы, которые будут призваны регулировать «лунную гонку», помешают коммерческому освоению космоса. Поэтому в ООН пока не торопятся с законодательными инициативами. Что касается отдельных стран, то новые законы принимаются, к примеру, в США, однако они действительны только для американских граждан и американских предприятий.