Das Erste: коммерческое использование космоса повышает риск конфликтов
В космическом пространстве становится всё теснее, пишет Das Erste: всё новые и новые страны запускают свои коммерческие проекты в космосе. Это, в свою очередь, повышает опасность конфликтов. В минувшем октябре правительство Китая обвинило компанию SpaceX в том, что два её спутника повредили китайскую космическую станцию. Как отмечает эксперт по космическому праву Генри Гертцфельд, если столкновения и вправду имели место быть, то, согласно нынешнему законодательству, ответственность за них несёт правительство США, а не SpaceX.
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