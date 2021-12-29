DT: догоняет американские технологии — новый китайский спутник с искусственным интеллектом втрое быстрее аналогов

Новый китайский спутник Beijing-3 захватывает более широкую полосу наблюдения и работает на более высокой скорости, нежели аналоги, передаёт The Daily Telegraph. Как отмечает издание, спутник выполнил ряд задач, которые ранее считались технически невыполнимыми, что, по словам экспертов, отражает тот факт, что «китайские космические технологии догоняют американские».

Новый китайский спутник, оснащённый искусственным интеллектом, намного превосходит возможности американских спутников последнего поколения WorldView-4, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на учёных, участвующие в проекте.

Согласно исследованию, опубликованному в китайском журнале Spacecraft Engineering, спутник Beijing-3 не только захватывает более обширную территорию наблюдения, но и делает снимки настолько чёткими, чтобы идентифицировать военный транспорт и любое оружие, которое он перевозит. Снимки можно делать во время движения с вращением «с беспрецедентной скоростью» до 10 градусов в секунду.

Функциональные возможности спутника позволили ему выполнить ряд задач, которые ранее считались технически невыполнимыми. В частности, спутник сделал снимки русла реки Янцзы протяжённостью 6 300 км всего за один пролёт над Китаем с севера на юг.

Китайский учёный Ян Фан отметил, что Пекин сравнительно поздно начал заниматься спутниковыми технологиями, однако «за короткий период времени добился большого количества прорывов». «Уровень наших технологий достиг мирового лидерства», — утверждает Фан.

В частности, по словам учёного, китайский спутник в два — три раза быстрее WorldView-4, самого передового спутника наблюдения за Землёй, разработанного американской компанией Lockheed Martin.

Как отмечает The Daily Telegraph, новости о новых достижениях Китая появились на фоне растущей обеспокоенности в США тем, что Поднебесная может опередить страну в космической гонке. В начале декабря в ходе выступления на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана замначальника космических сил США генерал Дэвид Томпсон предупредил, что к концу десятилетия Пекин может обогнать Вашингтон по космическим возможностям.

«Это является отражением того факта, что китайские космические технологии догоняют американские. И говорит о том, что американская коммерческая спутниковая индустрия столкнётся с конкуренцией со стороны китайцев. Мы можем предположить, что китайские военные спутники, по крайней мере, не хуже», — заявил в интервью изданию астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

По словам Макдауэлла, до сих пор китайцы активно финансировали развитие космических технологий, однако действовали «по советской модели» — ориентируясь на количество, а не на качество. При этом эксперт подчеркнул, что США также не намерены останавливаться на достигнутом.

По данным Spacecraft Engineering, китайский спутник сделал снимок центральной части залива Сан-Франциско, то есть 3800 кв. км, за 42 секунды. Изображение было сделано с разрешением 50 см. Хотя ряд спутников военного класса могут делать снимки такого же уровня детализации, по мнению экспертов, главное технологическое достижение Beijing-3 — площадь, которую он может снимать с высоким разрешением, и скорость, с которой он работает.