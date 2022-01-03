Insider: NASA привлекает религиозных лидеров на поиски внеземного разума

Под эгидой NASA богословы разных религиозных направлений подключились к исследованию, посвящённому тому, как люди отреагируют в случае установления контакта с внеземными цивилизациями. При этом выяснилось, что верующие люди разных конфессий могут оказаться более подготовленными к подобному контакту с инопланетным разумом, чем атеисты, сообщает Insider.

Как люди отреагируют на обнаружение инопланетян? Чтобы это выяснить, десятки представителей разных религиозных конфессий были привлечены к исследованию под эгидой NASA. Эта программа при финансовой поддержке NASA была посвящена тому, как последователи различных мировых религий воспримут открытие новых форм жизни за пределами нашей планеты. В результате эксперты пришли к выводу, что религиозные люди более подготовлены к межпланетным контактам, пишет Insider.



Исследования проводились с 2016-го по 2017 год в Центре теологических исследований Принстонского университета при участии 24 экспертов и богословов разных конфессий. Как рассказал глава этого центра Уилл Сторрар, со стороны NASA был проявлен большой интерес к проведению «серьёзных научных исследований», посвящённых различным таинственным и загадочным явлениям, включая вероятные последствия обнаружения живых микроорганизмов на других планетах.



Представитель NASA пояснил в беседе с журналистами, что в рамках астробиологической программы под эгидой этого агентства Центру теологических исследований было предоставлено частичное финансирование в виде гранта в размере $1,1 млн в период с 2015-го по 2017 год. Однако агентство NASA при этом не было задействовано в отборе кандидатов для участия в исследовании, сообщается в статье.



Один из религиоведов, участвовавших в программе, преподобный доктор Эндрю Дэвисон из Кембриджского университета ранее рассказывал в интервью, что он лично был одним из 24 экспертов, исследующих эти экзистенциальные вопросы. Дэвисон в основном занимается изучением взаимосвязи астробиологии и христианства. По его словам, он и его коллеги в рамках программы исследовали, как последователи основных мировых религий могут отреагировать на открытие инопланетян.



В книге Дэвисона под названием «Астробиология и христианская доктрина», которая должна выйти в свет в следующем году, утверждается, что «большое количество людей обратится к своим религиозным традициям» в поисках рекомендаций и совета, если будут открыты какие-то новые данные, расширяющие границы наших нынешних познаний о Вселенной. Он также придерживается мнения, что нерелигиозное сообщество склонно «переоценивать проблемы», с которыми могут столкнуться верующие, если будут обнаружены доказательства существования внеземной жизни, пишет Insider.



По словам Дэвисона, основные результаты их исследований заключаются в том, что приверженцы многих религиозных течений были бы готовы принять эти новые научные открытия. Более того, исследование показало, что верующие окажутся более подготовленными к таким событиям — а те люди, которые сейчас не придерживаются какого-либо религиозного течения, могут начать искать ответы в религии, если инопланетяне наглядно заявят о своём существовании, говорится в статье.



Другие эксперты по делам религий, включая раввина, имама и священника англиканской церкви, поддержали точку зрения Дэвисона. Они также предположили, что даже в случае обнаружения внеземного разума люди продолжат придерживаться своих религиозных верований. Вполне возможно, что контакт с инопланетянами может произойти уже в следующем десятилетии — но также возможно, что это произойдёт лишь в следующем столетии, либо вообще никогда не случится. Однако людям не помешает заранее продумать все последствия на случай, если это всё же случится, призывает Дэвисон в своей книге.