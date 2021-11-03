NYT: климатические проблемы мира гораздо страшнее нападения инопланетян
По воспоминаниям Михаила Горбачёва, в 1985 году президент США Рональд Рейган спросил его: «А что бы вы делали, если бы на США внезапно напали из космоса? Пришли бы нам на помощь?» Горбачёв ответил утвердительно, то же самое сказал и его американский коллега. Однако сегодня, как пишет The New York Times, учитывая недавний виток соперничества великих держав современности, отнюдь не очевидно, что Россия, Китай или Америка станут друг другу помогать, если вдруг нападут инопланетяне из космоса.
Как продолжает издание, рассказывая эту историю, эксперт по контролю над вооружениями из Центра Вильсона Роб Литвак проводит аналогию с другой угрозой, тревожащей весь мир, — климатической. Глобальное потепление сулит всем странам суровую погоду, лесные пожары и повышение уровня моря. Но, в отличие от космических пришельцев, договориться с природой не выйдет — ей нет никакого дела до того, где начинаются и заканчиваются границы России, Америки или Китая. Однако ни президент Китая Си Цзиньпин, ни президент России Владимир Путин на открывшийся в воскресенье в Глазго саммит по климату не приехали — в отличие от президента Байдена и других мировых лидеров.
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