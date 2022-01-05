DT: рост напряжённости в отношениях с Москвой не помешал Вашингтону утвердить продление работы МКС

Администрация американского президента Джо Байдена утвердила планы по продлению работы Международной космической станции до 2030 года, несмотря на напряжённые отношения с Россией, с которой США придётся взаимодействовать в рамках проекта, пишет The Daily Telegraph. Как отметил глава NASA Билл Нельсон, МКС не первое десятилетие приносит пользу не только науке, но и дипломатии.

Администрация президента США Джо Байдена утвердила планы по продлению работы Международной космической станции до 2030 года, несмотря на растущую политическую напряжённость с Россией, сообщает The Daily Telegraph.

Благодаря соглашению, подписанному в 1998 году, станция в течение двух десятилетий обеспечивала международное сотрудничество в космосе, в основном не подверженное влиянию политических проблем на Земле.

Как напоминает издание, национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) объявило о дополнительном финансировании на следующий день после того, как президент России Владимир Путин предупредил Байдена о полном разрыве отношений при введении новых санкций по Украине. По словам главы NASA Билла Нельсона, МКС приносит пользу не только науке, но и дипломатии.

«Международная космическая станция является маяком мирного международного научного сотрудничества и уже более 20 лет приносит огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества», — заявил Нельсон.

В начале сентября 2021 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин был более краток в интервью американскому телеканалу CNN. «Это семья, развод внутри станции невозможен», — отметил гендиректор российской государственной корпорации по космической деятельности.

Кроме того, объявление о дополнительном финансировании Международной космической станции было сделано на фоне становления Китая в качестве «всё более серьёзного соперника в космической гонке».

Тем не менее, как отмечает The Daily Telegraph, МКС стареет, в связи с чем уже сейчас США планируют постепенный переход на другие платформы. В этом вопросе Соединённые Штаты рассчитывают на планы по созданию космических станций частными компаниями Blue Origin американского предпринимателя Джеффа Безоса, Nanoracks и Northrop Grumman. Однако они вряд ли будут готовы до конца десятилетия, что, как предполагается, стало одним из факторов, повлиявших на решение о продлении финансирования космической станции.

«В космическую станцию вложены немалые средства. Они не хотят выбрасывать миллиарды долларов, которые уже вложили. Космическая станция нуждается в замене, но где они возьмут деньги на это, а также на программу «Артемида» по отправке астронавтов на Луну к 2025 году», — отметил в интервью изданию астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.