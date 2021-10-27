Times: Безос построит «многофункциональный бизнес-парк» на орбите

Аэрокосмическая компания Blue Origin, владельцем которой является основатель Amazon Джефф Безос, объявила о планах по созданию коммерческой орбитальной станции до конца текущего десятилетия, передаёт The Times. В компании заявили, что станция под названием «Орбитальный риф» станет первым космическим «многофункциональным бизнес-парком» для бизнесменов, исследователей и туристов.

Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос объявил о планах по строительству коммерческой орбитальной станции, завершить которую планируется до конца десятилетия, передаёт The Times.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте частной аэрокосмической компании Blue Origin, владельцем которой является Безос, сообщается, что станция под названием «Орбитальный риф» станет первым космическим «многофункциональным бизнес-парком» для бизнесменов, исследователей и туристов. Планируется, что на станции одновременно смогут находиться до десяти человек.

В строительстве «Орбитального рифа» также примут участие компании Sierra Space и Boeing. Объявление Blue Origin прозвучало на фоне дискуссии о возможном окончании эксплуатации Международной космической станции (МКС) в конце этого десятилетия.

«Орбитальный риф» площадью около 3 тыс. кв.м. можно будет использовать для «киносъёмок в условиях невесомости» и «проведения передовых исследований». Кроме того, планируется открытие «космического отеля» для туристов.

На пресс-конференции, посвящённой запуску «Орбитального рифа», представители Blue Origin и Sierra Space отказались назвать примерную стоимость станции. Однако ранее Безос обязался инвестировать в Blue Origin как минимум $1 млрд в год.

При этом на земле Безосу приходится сталкиваться с определёнными трудностями. В начале октября сотрудники Blue Origin пожаловались на «бесчеловечные» условия работы, игнорирование вопросов безопасности, а также «токсичность и сексизм» руководства. Однако в компании отвергли все обвинения, пишет The Times.