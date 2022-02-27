Главред Welt: Запад стал слабым и смешным, а клоунов Путин не боится

Путин хорошо знает Германию и понимает, что она не даст ему отпор в конфликте с Украиной, считает главный редактор немецкой газеты Die Welt Ульф Пошард. По его мнению, российский президент видит в Германии «федеративную клоунскую республику», а клоунов он не боится — как и пожилого лидера Белого дома. Запад слишком погряз в упадническом самолюбовании и увлёкся надуманными проблемами, поэтому Россия сейчас может делать что хочет.

«Владимир Путин не боится Запада — потому что мы стали такими слабыми», — пишет главный редактор Die Welt Ульф Пошардт. Из-за того что российский президент увидел слабость Запада, он может делать что хочет. Европа и немцы пришли к состоянию упадка, они помыкают своими ведущими силами и подчиняются наивному, заблуждающемуся духу времени, считает немецкий журналист, призывающий своих соотечественников и Европу снова стать обороноспособными.

По его мнению, культурные, социальные и политические дебаты последних лет были выражением «почти очаровательной наивности и отрешённости», за которые теперь, возможно, придётся расплачиваться.

Как отмечает главный редактор Die Welt, Владимир Путин очень умен и жесток. «Он прочитал и понял своего Томаса Гоббса, его взгляд на человека прост и силён. Он угрожает и преследует людей, — пишет Пошардт. — Он знает Германию так, как почти ни одну другую страну Запада. Он говорит по-немецки и наверняка решил, можно ли ожидать от этой страны, столь важной для свободного Запада, какой-либо формы сопротивления его агрессии. Конечно, нет».

По предположению автора статьи, 5 тыс. немецких касок для Украины, должно быть, «позабавили Путина и его олигархов», потому что «в некотором смысле они на уровне водочного тоста говорят о невзрослой стране в Европе, которая не сможет — и не захочет — помериться силами с деспотом». Под этой «невзрослой страной» главный редактор Die Welt подразумевает Германию.

По мнению Пошардта, легко представить, как Кремль позабавила идея феминистской внешней политики, в то время как российское руководство тщательно планировало вторжение на Украину. Рассуждения Роберта Хабека о бессмысленном энергетическом переходе и его готовность принять высокие затраты на него, руководствуясь девизом «В конце концов, это всего лишь деньги», Путин отправит по электронной почте своим олигархам и скажет: берите — для них это всего лишь деньги.

«Путин смотрит на Германию и видит в ней прежде всего федеративную клоунскую республику. А клоунов он не боится, — пишет главный редактор немецкой газеты. — И хрупкого пожилого джентльмена в Белом доме с его командой вице-президентов — тоже».

Можно продолжать в том же духе. Но это не помогает. По версии Пошардта, помочь может, если немцы и европейцы, а также весь «свободный Запад вырвется из своей незрелости и беззащитности, в которых сам виноват». «Человек человеку волк» — это самое важное предложение скептической антропологии, и оно не придумано Томасом Гоббсом, а пришло из древности, из-под пера римского комедиографа, продолжает журналист.

«После ужасных лет варварства немцы в своём регрессе моральной самооценки подавили в плане обороноспособности всё, что необходимо, чтобы позиционировать себя, утверждает он. Защищённая силами США и НАТО, страна оставалась не до конца повзрослевшей и незрелой. Вместе с процветанием пришла и форма тщеславного декаданса», — пишет главный редактор Die Welt. Теперь ясно, что нужно давать отпор и быть более способными к обороне, подчёркивает он.

По его словам, «свобода отстаивается не у контейнера для тампонов в мужском туалете, а в Гиндукуше», а также «у наших друзей на Украине, в Киеве, на востоке Украины и по всей стране». Автор статьи придерживается мнения, что «торжество паршивого, пассивно-агрессивного активизма, который приводит к упадку процветания», — это подарок для такого человека, как Путин, а также для китайцев, которые притаились за русскими.

Как отмечает Пошардт, западный «медийный и доминирующий в культуре образ человека и образ мужчины являются выражением трусливого потакания духу времени». Он поясняет, что затронул тему образа мужчины, потому что до сих пор война была в основном делом сражающихся мужчин.

«Мы должны защищаться, — призывает он. — В образовании, в экономике, в культуре, в СМИ. Если мы не начнём серьёзно относиться к реальной политике вместо морали, если мы не будем учитывать во всём, что мы делаем, укрепляет ли это Запад, свободу, демократию, нам придётся туго». С точки зрения автора статьи, Путин и китайцы понимают только политику силы.

«Мы слабы. Хуже того, мы рьяно демонтируем те области, в которых мы всё ещё экономически сильны, — сожалеет главный редактор Die Welt Ульф Пошардт. — Англосаксонская культура успеха смеётся над нашей ужасной культурой справедливости. Путин воспринимает нашу угловатость и наивность как приглашение унизить нас. Либо мы изменим курс, либо в какой-то момент наступит наша очередь».