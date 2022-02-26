Handelsblatt: поставки газа из России в Европу увеличиваются, несмотря на опасения

Несмотря на опасения об остановке поставок газа из России, происходит обратная картина, пишет Handelsblatt: начиная с четверга, объёмы поставляемого Европе российского газа начали расти. По мнению издания, это связано с тем, что сейчас покупать газ в рамках рамочных соглашений с «Газпромом» выгоднее ввиду роста цен на газ на спотовых рынках.

Опасения по поводу того, что Россия остановит поставки газа, велики, пишет Handelsblatt. Однако сейчас происходит обратное: начиная с четверга поставки российского газа в ФРГ увеличиваются, пишет Handelsblatt.

«Мы наблюдаем значительный прирост. На данный момент на газораспределительную станцию в Словакии с Украины приходит почти в два раза больше российского газа, чем ещё два дня назад», — приводит издание слова эксперта по энергетике Андреаса Шрёдера из института исследований рынка Icis. Шрёдер отмечает, что причина заключается в том, что российский газ сейчас дешевле, чем тот, что торгуется на бирже.

Как пишет Handelsblatt, причины парадоксальной на первый взгляд ситуации заключаются в структуре европейского газового рынка. Эта структура состоит из двух частей: крупные дистрибьюторы, такие как Uniper, имеют рамочные договорённости с «Газпромом» — такие договорённости предоставляют предприятию право на протяжении определённого времени получать определённые объёмы газа по фиксированному ценовому механизму.

Вторая часть — это спотовый рынок газа, где голубое топливо торгуется по цене в текущий день, пишет издание. Как отмечает Handelsblatt, начало военной операции на Украине привело к резкому росту цен именно на спотовом рынке. Таким образом, покупать газ посредством рамочных договорённостей стало выгоднее. Отмечается, что особенно активно российский газ закупают Италия и Германия ввиду невысокой заполненности их хранилищ.

Handelsblatt сообщает, что на данный момент Россия поставляет ровно столько газа, сколько указано в соглашениях. Кроме того, Россия перестала продавать дополнительный газ на спотовых рынках.