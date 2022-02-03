Bloomberg: Европа понимает, что найти альтернативу российскому газу невозможно

Война на Украине может воспрепятствовать поставкам российского газа, и сохраняющаяся напряжённость вызывает резкие ценовые колебания. Как пишет Bloomberg, имеющие большие запасы энергоресурсов страны от Катара до Азербайджана обещают Европе экстренные поставки газа, но в ЕС начинают осознавать, что они не в состоянии заменить главного поставщика, каким является Россия.

Сохраняющаяся напряжённость из-за Украины и угроза возникновения вооружённого конфликта, из-за которого будут перекрыты поставки энергоресурсов в Европу, в последние недели омрачают ситуацию на газовых рынках, вызывая резкие ценовые колебания. Как пишет Bloomberg, чтобы уменьшить риск перебоев с поставками, Евросоюз ведёт переговоры с крупными производителями, стремясь к заключению партнёрств и даже к обмену топливом с азиатскими странами, однако приходит понимание того, что ЕС не в состоянии заменить главного поставщика, каким является Россия.

Как отмечает издание, недавно Европа получила несколько партий СПГ, что помогло облегчить дефицит, равно как и тёплая погода. Но более трети потребляемого газа Европа получает из России, а если она станет закупать это топливо где-то ещё, кризис вполне может распространиться на другие регионы.

«У Европы нет альтернативы российскому газу. Чтобы полностью заменить «Газпром», придётся перенаправить половину объёма СПГ, потребляемого в Азии. К чему это приведёт? К возникновению огромного дефицита энергоресурсов по всей Азии. В этом случае Европа экспортирует в Азию свой энергетический кризис», — говорит старший аналитик компании BCS Global Markets Рон Смит.

По словам министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, один поставщик не сможет компенсировать потребляемый в ЕС объём газа, не нарушив поставки в другие регионы. Он добавил, что контракты на поставку для Катара «священны» и что для его страны приоритетом является первоочередное удовлетворение потребностей покупателей, с которыми заключены контракты. Но чтобы гарантировать энергобезопасность Европы, потребуются коллективные усилия целого ряда разных поставщиков, подчеркнул министр.

В прошлом месяце США стали самым крупным поставщиком СПГ в Европу, однако гарантий того, что такие поставки продолжатся, нет никаких. С конца прошлого года Европа является самым прибыльным регионом для осуществления поставок сжиженного газа, но обычно таким регионом является Азия, где самый быстрорастущий рынок. Если у Китая вновь появится энергетическая жажда, танкеры быстро покинут Европу и направятся на восток.

Внимание ЕС также привлекает Азербайджан, который стал поставлять газ в Европу в начале 2020 года. Объёмы азербайджанских поставок в Европу, Турцию и Грузию в 10 раз меньше того, что продаёт «Газпром» на своих главных экспортных рынках, причём все эти объёмы были проданы ещё10 лет назад, чтобы профинансировать добычу и строительство трубопроводов.

«Реальность такова, что Азербайджан не может составить конкуренцию российскому газу, просто потому, что у него нет таких объёмов. Мы могли бы обеспечить часть поставок, но объёмы у Азербайджана не равны российским объёмам, что очевидно. И наши западные партнёры должны об этом задуматься», — сказал на прошлой неделе азербайджанский посол в Британии.

Как заключает издание, сейчас Европа делает ставку на СПГ, доставляемый на её терминалы и помогающий облегчить ценовую нагрузку. Но по расчётам экспертов, к маю Азия восстановит свои позиции премиального экспортного рынка для американских партий СПГ.

«Представление о том, что мы заполним брешь нашим СПГ, неверное. Это невозможно. Мы просто физически не сможем это сделать. В мире для этого недостаточно СПГ», — отметил Рон Смит.