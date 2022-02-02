WirtschaftsKurier: «между чумой и холерой» — атомное сотрудничество России и Франции ставит Германию перед сложным выбором

Россия и Франция хотят запустить в немецком городке Линген завод по переработке урана, который должен поставлять обеим странам топливные стержни для ядерных реакторов, пишет немецкая газета WirtschaftsKurier. Политики из партии зелёных призывают запретить этот проект, однако министр экономики Хабек колеблется, потому что атомная энергия из Франции играет важную роль в энергоснабжении Германии.