ABC News: рекордная инфляция и низкие температуры вызвали резкий рост счетов за отопление в США

Многим американцам придётся значительно увеличить расходы на отопление из-за холодной погоды и невиданной с 1982 года инфляции. По прогнозам специалистов, почти половина домохозяйств, которые в основном используют для обогрева природный газ, потратят в среднем на 30% больше, чем прошлой зимой, передаёт ABC News.

На фоне сильного северо-восточного урагана в нескольких штатах рост цен на энергоносители для отопления стремительно идёт вверх. Затраты американских домохозяйств, использующих природный газ, в среднем увеличатся на 30 процентов. Мазут и электричество также дорожают. С репортажем корреспондент ABC News Алекс Перес.

Сегодня вечером резкое падение температуры в сочетании с возросшей инфляцией привело к стремительному росту зимних счётов за отопление по всей стране.

ЖЕНЩИНА: Всё это расстраивает, особенно когда у вас ограниченный доход.

Эти огромные зимние счета приходят в свете новых данных, обнародованных Министерством торговли. Согласно им, в прошлом году ключевой показатель инфляции вырос на колоссальные 5,8 процента, достигнув наивысшего значения с 1982 года.

СКОТ ФИШЕР, представитель компании CielPower: Потребители столкнулись с серьёзными последствиями.

По прогнозам, почти половина американских домохозяйств, которые в основном используют природный газ для отопления, будут тратить в среднем на 30 процентов больше, чем прошлой зимой. Ожидается, что 41 процент домохозяйств, которые в основном полагаются на электроэнергию, будут платить на шесть процентов больше. Те, кто использует мазут и пропан, заплатят соответственно на 43 и 54 процента больше.

Эксперт по отоплению и охлаждению Скотт Фишер рекомендует вам зарегистрироваться в программе Министерства энергетики Energy Star. Она предусматривает возврат части потраченных денег, которые пойдут на то, чтобы сделать ваш дом более энергоэффективным.

СКОТ ФИШЕР: Тюбик герметика и уплотнители творят чудеса. Эти простые улучшения могут существенно повлиять на ваш годовой счёт за энергию.

АЛЕКС ПЕРЕС, корреспондент ABC News: И такими небольшими ухищрениями, как

герметизация окон, не стоит пренебрегать. Они могут помочь вам сохранить на 10 процентов больше тепла в вашем доме. Уит?

Маленькие шаги могут быть очень важными. Спасибо, Алекс.

Дата выхода в эфир 30 января 2022 года.