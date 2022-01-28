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Euronews: более 35 млн европейцев вынуждены выбирать между едой и отоплением этой зимой
В Европе растут цены на энергоносители — и миллионам людей приходится выбирать между отоплением и покупкой еды. По статистике, этой зимой более 35 миллионов европейцев не могут отапливать свои дома, что сопоставимо с населением Венгрии, Греции, Ирландии и Португалии, вместе взятых. Журналисты Euronews отправились в Болгарию, чтобы выяснить, кто помогает нуждающимся в этой небогатой стране пережить зимние холода.

НАОМИ ЛЛОЙД, корреспондент Euronews: Добро пожаловать в программу «Реальная экономика»! Мы посреди зимы, и на улице довольно холодно. А представьте, что вы испытываете такой же холод у себя дома?! А ведь это — повседневность для десятков миллионов европейцев, которые не в состоянии отапливать свои дома из-за кризиса, вызванного пандемией, и взлетевших цен на энергоносители. 

В этом выпуске Фанни Горэ побывает в Болгарии, где самые нуждающиеся получают горячую еду и помощь с отоплением. 

НАОМИ ЛЛОЙД: Но сначала — краткая справка о том, что собой представляет «энергетическая бедность». 

Более 35 миллионов европейцев не в состоянии отапливать свои дома этой зимой, потому что им приходится выбирать между платой за отопление и покупкой еды. Это сопоставимо с населением Венгрии, Греции, Ирландии и Португалии, вместе взятых. 

Две основные причины «энергетической бедности» — низкие доходы и плохая теплоизоляция жилья. Резкое повышение цен на топливо и продолжающаяся пандемия делает плату за отопление для многих неподъёмной. 

Право на получение жизненно важных услуг, к которым относится и энергия, записано в так называемом Столпе социальных прав Евросоюза. Брюссель предложил ряд мер, которые могли бы реализовать государства-члены для сдерживания роста цен на топливо, включая оказание срочной помощи малоимущим и снижение налогов. 

НАОМИ ЛЛОЙД: Во Франции число получателей помощи в банках продовольствия — как, например, этот в Париже — подскочило на 30 процентов с начала пандемии. Во всей Европе растёт число людей, которым трудно найти деньги на еду и на отопление.

В Болгарии счёт за отопление не может оплатить каждый четвёртый житель. Это самый большой процент в ЕС. На втором и третьем месте — Литва и Кипр. Фанни Горэ отправилась в Болгарию, где помощь нуждающимся оказывает Европейский фонд помощи неимущим. 

Зимой температура воздуха в Болгарии регулярно опускается ниже нуля. Отопление становится насущным вопросом — особенно для людей, у которых не хватает денег на поддержание тепла.

ФАННИ ГОРЭ, корреспондент Euronews: Плохая теплоизоляция помещений, низкие доходы и рост цен на топливо — главные причины сложившейся ситуации. 

Кочериново — небольшое село, расположенное на западе страны. 71-летний Никола живёт здесь один. Он получает небольшую пенсию, эквивалентную 150 евро — это в два раза меньше минимальной зарплаты. Никола получает от государства «энергетическое пособие». На эти деньги он смог купить дров для печи.

НИКОЛА ТИШАНСКИЙ, местный житель: В октябре я получил 523 лева на дрова, чтобы топить ими целую зиму. Но 500 левов хватает только на пять кубов. Я взял восемь кубов, доплатив своими деньгами. Раньше куб стоил 75 левов, а сейчас — 90, на 15 левов дороже.

Повышение цен на энергию очень сильно отразилось на кошельке Николы. Даже с учётом того, что он получает пособие на медицину и специальную выплату для пенсионеров в связи с ковидом, денег ему едва хватает, чтобы оплатить коммунальные счета, лекарства и еду. Поэтому каждый день Никола получает бесплатный обед по программе «Горячий обед для души», финансируемой Европейским фондом помощи неимущим.

НИКОЛА ТИШАНСКИЙ: Вот чечевица и немного картошки. Но не могу жаловаться — жив, как-никак! 

Как и Никола, в 2020 году продовольствие из Фонда помощи неимущим получали 20 миллионов европейцев. В том же селе живёт 62-летняя Эвелина, которая, несмотря на инвалидность, в одиночку ухаживает за родителями. Их пенсий не хватает, чтобы оплатить все расходы семьи. Поэтому она получает пособие от государства, позволяющее ей сводить концы с концами.

ЭВЕЛИНА ПРОСЕНИКОВА, местная жительница: Я получаю пособие на топливо и еду. Ко мне также приходит помощница, это очень хорошо! Теперь мне не нужно заниматься готовкой.

Затраты на энергию сильнее всего чувствуются самыми бедными болгарскими семьями: в 2018 году на них приходилось 16 процентов всех расходов, а в Швеции — менее 5 процентов. Сэкономив деньги, Эвелина купила новую печь, которая топится гранулами с более высоким КПД, чем у дров. 

ЭВЕЛИНА ПРОСЕНИКОВА: Мы купили две тонны — надеюсь, что этого хватит. Я стараюсь не тратить ни на что другое. Отопление — это самое важное!

Сочетание государственной помощи с общеевропейскими социальными программами, такими как «Горячий обед для души», которой Эвелина тоже пользуется, — это одна из целей Европейского социального фонда+ в борьбе с энергетической и другими формами бедности, объясняет функционер Европейской комиссии Андриана Сукова. 

АНДРИАНА СУКОВА, замглавы службы занятости и социальных вопросов Еврокомиссии: Очень важно для бедных людей, чтобы помощь в виде продовольствия и продуктов первой необходимости, получаемая по программе Европейского фонда, сопровождалась государственной политикой по поддержке бедных людей, отоплению их домов, покупке лекарств для пожилых людей — с тем, чтобы они могли вести гармоничную и осмысленную жизнь.

НАОМИ ЛЛОЙД: Мой гость — Тома Пеллерен-Карлен, директор Центра энергетики имени Жака Делора. Что он думает о проблеме энергетической бедности в Европе? Как такое возможно, что миллионы людей в Европе не в состоянии отапливать свои дома? Это же первая необходимость!

ТОМА ПЕЛЛЕРЕН-КАРЛЕН, директор Центра энергетики имени Жака Делора: Конечно! Это результат принятых в прошлом решений о создании неэффективной системы, основанной на использовании ископаемого топлива. Из-за этого мы оказались в положении, при котором миллионы европейцев не могут нормально отапливать свои дома. Ситуация ухудшается каждый раз, когда возникает кризис с ископаемым топливом и цены на него быстро растут. 

НАОМИ ЛЛОЙД: Многие европейские страны предлагают меры по оказанию помощи. Сильно ли они помогают? 

ТОМА ПЕЛЛЕРЕН-КАРЛЕН: Мы знаем, что лучше всего дела обстоят в странах, которые поощряют переход на возобновляемые и более эффективные источники энергии. Хуже всего дела с энергетической бедностью обстоят на юге Европы. И, на первый взгляд, это кажется парадоксальным: может показаться, что чем холоднее страна — тем больше там энергетической бедности.

Но на самом деле всё наоборот, потому что энергетическая бедность возникает в мире не из-за географии или природы, а из-за политических решений. Если в Швеции сейчас всё в порядке — это заслуга не нынешнего шведского правительства, а 30-летних инвестиций в ремонт домов и развитие отопления из возобновляемых источников.  

НАОМИ ЛЛОЙД: Что, на ваш взгляд, нужно сделать на уровне ЕС? 

ТОМА ПЕЛЛЕРЕН-КАРЛЕН: На мой взгляд, три вещи: европейский «зелёный курс» должен гарантировать право каждой семьи на отопление зимой. Это должно стать самой главной политической целью. Как этого добиться? Во-первых, с помощью регулирования. Мы также должны сделать обязательной теплоизоляцию помещений при их продаже или сдаче в аренду.

А третье, что нужно сделать, — это субсидировать ремонтные работы, особенно в таких бедных странах, как Болгария. С этой целью Европейская комиссия выступила с хорошим предложением — создать Социальный климатический фонд. Это было бы шагом в правильном направлении.

НАОМИ ЛЛОЙД: Большое вам спасибо за то, что нашли время принять участие в нашей программе!

ТОМА ПЕЛЛЕРЕН-КАРЛЕН: Большое спасибо! 

Дата выхода в эфир 26 января 2022 года.



 

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