DM: британцам придётся тратить на £3000 больше из-за инфляции и роста цен на энергию

Британские экономисты прогнозируют, что инфляция в этом году может достичь 30-летнего максимума на фоне роста цен на энергоносители. В результате многим семьям придётся дополнительно тратить около £3000 на оплату коммунальных счетов и налогов. При этом почти каждое третье домохозяйство в стране вскоре может столкнуться с трудностями в том, чтобы обеспечить отопление собственных домов, пишет Daily Mail.

Многим британским семьям в этом году придётся «ужимать» все остальные расходы, чтобы выделить дополнительно около £3000 на оплату коммунальных услуг и налогов, предупреждает Daily Mail. При этом темпы повышения счетов за эти услуги уже вдвое превысили предыдущие прогнозы в прошлом месяце, а экономисты говорят, что инфляция вскоре может достичь 30-летнего максимума.



В результате около трети домохозяйств вскоре могут оказаться не в состоянии оплачивать отопление и свет для своих домов, отмечается в статье. Стремительно растущие счета за электроэнергию провоцируют дальнейший скачок инфляции. По прогнозам экспертов, самая сложная ситуация в экономике сложится к апрелю 2022 года, что может вынудить Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) пересмотреть свой и без того довольно мрачный прогноз менее чем через месяц после его публикации.



По оценкам аналитиков, основные расходы британских домохозяйств в этом году в среднем окажутся на £2440 выше, чем в начале пандемии. Вдобавок семьи столкнутся с дополнительным финансовым бременем в виде повышения стоимости государственной страховки на £600 и ростом других налогов, поясняет Daily Mail. Из-за этого им придётся ужимать все остальные расходы, чтобы выделить дополнительно около £3 тыс. на эти нужды.



Британский аналитический центр Resolution Foundation предупреждает, что почти каждое третье домохозяйство в стране вскоре столкнётся с трудностями, чтобы можно было отапливать дома. Фонд также прогнозирует, что к апрелю месяцу, когда максимально вырастут счета за электроэнергию, более четверти семей в Великобритании окажутся за чертой «топливной бедности», говорится в статье.



По оценкам экспертов, количество домохозяйств, которые вынуждены тратить не менее 10% своего бюджета на оплату за газ и электричество, может утроиться до 6,3 млн, когда цены поднимутся до максимума. Уже сейчас около 9% семей в Англии уже испытывают «топливный стресс», когда счета за электроэнергию для них оказываются непосильными — и ожидается, что их доля вырастет до 27% при повышении цен к апрелю.



При этом на северо-востоке страны, по оценкам аналитиков, уровень «топливной бедности» окажется максимальным и может достигнуть 33% — в первую очередь это коснётся пенсионеров, а также тех, кто проживает в муниципальном жилье и в домах с плохой теплоизоляцией, пояснил старший экономист Resolution Foundation Джонни Маршалл. По его словам, к лету количество таких семей утроится и достигнет более 6 млн домохозяйств.



Это служит «ярким напоминанием о необходимости модернизировать прохудившийся жилищный фонд Великобритании и ограничить национальную зависимость от газа для отопления и выработки электричества», подчёркивается в статье. Статистика за последний месяц показывает, что инфляция уже составила 5,1%. Кроме того, в апреле будет заморожена пороговая ставка подоходного налога, а муниципальный налог, как ожидается, также вырастет на 3%.



Заметный рост расходов в дополнение к повышению налогов заставит многие семьи ежемесячно платить больше за предметы первой необходимости. При этом пострадают не только самые бедные семьи — негативный эффект от роста цен ощутят все британцы, предупреждает Лаура Сутер, возглавляющая отдел личных финансов в инвестиционной компании AJ Bell. Как только в апреле люди столкнутся с новым повышением ставок государственного страхования, а также с ростом других национальных и муниципальных налогов, ситуация станет ещё более мрачной.