Times: треть британцев опасаются, что им окажутся не по карману счета за энергию

Согласно новому опросу, 86% жителей Соединённого Королевства ожидают, что их повседневные расходы в этом году заметно увеличатся. При этом 33% опрошенных предполагают, что не смогут оплатить даже счета за электроэнергию и газ, пишет The Times.

Треть британских избирателей ожидают, что в этом году они не смогут оплатить свои счета за энергию. Это означает, что Борис Джонсон столкнётся с всевозрастающим требованием людей защитить их от растущей стоимости жизни, пишет The Times.

Согласно исследованию компании YouGov, 86% жителей Соединённого Королевства считают, что их повседневные расходы в этом году увеличатся. Причём среди избирателей-консерваторов этот показатель составляет более 90%. Около 67% респондентов признаются, что их беспокоит рост цен, а 59% поддерживают использование налоговых поступлений для ограничения повышения выплат за газ и электроэнергию.

Идея государственных субсидий пользуется особой популярностью среди сторонников тори (66%). Но, пожалуй, наибольшую тревогу у правительства Джонсона должно вызывать 33% респондентов, которые «живут в страхе», что счета за топливо в 2022-м превысят их финансовые возможности, отмечает издание.

Джонсон настаивает на повышении национального страхования на 1,25 пункта в апреле. Голоса участников исследования по этому вопросу также разделились: 43% выступают против, но 37% считают эту меру необходимой для финансирования здравоохранения и социальной помощи.

Теневой министр финансов Рейчел Ривз заявила, что «необходимо решить проблему быстро приближающейся катастрофы роста стоимости жизни». Она предлагает на год отменить НДС на топливо, чтобы сократить счета за энергию в среднем на сумму ₤200.

По словам Ривз, домохозяйствам с низкими доходами будет оказана адресная помощь, чтобы сократить расходы на энергию на ₤600. Она сказала, что эти меры принесут немедленное облегчение, и припомнила Джонсону так и не выполненное обещание отменить НДС на топливо сразу после выхода страны из ЕС.