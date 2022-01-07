Welt: рекордная инфляция вынуждает немцев затянуть пояса

Резкий рост цен на энергоносители, проблемы с поставками и отмена пониженной ставки НДС подстегнули инфляцию в Германии, сообщает Welt. По предварительным оценкам, инфляция за прошлый год превысила 3% и достигла самого высокого уровня за последние три десятилетия. Потребителям становится всё труднее платить по счетам — рост цен заставляет немцев задуматься об экономии.

Резко выросшие цены на энергоносители, проблемы с поставками и отмена временного снижения ставки налога на добавленную стоимость подстегнули инфляцию в Германии. Сегодня вечером Федеральное статистическое ведомство намерено произвести первую оценку уровня инфляции за прошлый год. Экономисты рассчитывают на тройку слева от запятой.

Таким образом, инфляция достигнет самого высокого уровня с 1993 года. Повышенная инфляция снижает покупательную способность потребителей, поскольку на один евро они могут позволить себе меньше, чем раньше. Для вкладчиков рост темпов инфляции при устойчиво низкой процентной ставке также грозит печальной потерей их активов.

ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА 1: Всё становится дороже. Электричество дорожает, бензин дорожает, продукты тоже дорожают.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЛИНА 1: В любом случае мы обеспокоены, потому что моя зарплата вряд ли станет больше.

ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА 2: Повышение цен, безусловно, очень опасно. И если зарплаты в то же время не повышаются, почти ничего не остаётся. Это, судя по всему, уже довольно проблематично.

ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА 3: В следующем году зимой, я исхожу из нынешней ситуации, мои счета за электричество и тому подобное, вероятно, станут вдвое дороже, поэтому я просто стараюсь экономить.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЛИНА 2: Я начала смотреть на цены и думать, не слишком ли это дорого для меня.

ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА 4: Конечно, это отсроченный эффект всей этой дилеммы, связанной с коронавирусом. Нам вновь приходится испытывать то, что мы переживали в течение последних 18 месяцев. Нам хотелось бы знать, что делать. Возникает противоречие между необходимостью снова экономить, с одной стороны, и желанием что-то предпринять.

ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА 5: Так как я обеспечил для себя относительно большой инвестиционный портфель, на мня происходящее сказывается довольно ограниченно. Но необходимо иметь это в виду.

ЖИТЕЛЬ БЕРЛИНА 6: Это, конечно, макроэкономическая проблема, и всё, что нужно сделать, — пройти по Фридрихштрассе и прогуляться по вокзалу, и вы, конечно, увидите, как от этого страдают представители низших социальных слоёв. Да, это, конечно, проблема, проблема всего общества без всяких исключений.

Дата выхода в эфир 06 января 2022 года.