DWN: от природного газа до кофе — в 2022 году немецких потребителей ожидает масштабное повышение цен

В следующем году в Германии прогнозируется масштабное повышение цен, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По данным Федерального статистического ведомства, в октябре этого года цены на импортные товары выросли на 21,7% — это самый высокий показатель с 1980 года. Из-за проблем с поставками экономисты ожидают повышения цен почти на все группы товаров, что напрямую отразится на кошельках потребителей.

Немецким потребителям необходимо рассчитывать на резкий рост цен в следующем году. В пятницу Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что в октябре был зафиксирован рекордный за 41 год рост цен на импортные товары. По данным Института экономических исследований, «цены собирается поднять большее число немецких компаний, чем когда-либо прежде». В связи с этим институт повысил прогноз по инфляции на 2022 год, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Мюнхенские маркетологи ежемесячно опрашивают около 7 тыс. компаний об их планах по изменению отпускных цен. В итоге индекс ценового ожидания вырос в ноябре до 45 пунктов, что является «новым рекордом с начала проведения опросов» после воссоединения Германии в 1991 году. «Конечно, это проходит не без последствий для потребительских цен», — заявил глава отдела прогнозирования рыночной конъюнктуры Института экономических исследований Тимо Вольмершойзер.

«К концу этого года уровень инфляции, вероятно, вырастет до чуть менее 5 процентов и в начале следующего года будет находиться на отметке чуть выше 3 процентов, — отметил Вольмершойзер. — В среднем мы ожидаем, что уровень инфляции составит 3 процента в этом году и 2,5-3 процента в 2022 году». В сентябре прогноз Института экономических исследований в 2022 году находился на уровне 2-2,5%. Ведущие экономические научно-исследовательские институты в своём совместном прогнозе в октябре также ожидали инфляцию на уровне 2,5%.

Повышение цен планируют прежде всего розничные торговые сети — индекс ценового ожидания увеличился до 65 пунктов, за ними следуют промышленность с 56-ю и строительство с 44 пунктами. «Причиной повышения ценовых ожиданий является резкий рост цен на полуфабрикаты и сырьё, который производители и розничные торговцы теперь хотят переложить на плечи своих покупателей», — поясняют экономисты.



По данным Федерального статистического ведомства Германии, в октябре по сравнению с предыдущим годом цены на импортные товары выросли на 21,7%. Это самый высокий показатель с начала 1980 года, когда в мире бушевал второй нефтяной кризис. По сравнению с сентябрём цены выросли на 3,8%. В октябре природный газ стоил почти в три раза дороже, а нефть — вдвое дороже, чем год назад. Сталь, алюминий, лес и кофе подорожали примерно на 60%.

Исследователи Института экономических исследований пояснили, что, если проблемы с поставками сохранятся, рост цен на основные продукты и сырьё, вероятно, продолжится. Заключение новых коллективных соглашений компенсирует значительную потерю покупательной способности сотрудников, однако это может привести к дальнейшему росту затрат для компаний, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.