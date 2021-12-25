Bloomberg: Европа должна отказаться от российского газа как можно скорее

Энергетический кризис в Европе в условиях наращивания Россией сил на границе с Украиной показал, как Владимир Путин может использовать энергоносители в качестве оружия для разделения Запада. Как пишет издание Bloomberg в редакционной статье, европейским лидерам необходимо как-то реагировать на данную ситуацию, и сокращение импорта российского газа и расширение доступа к альтернативным источникам энергии будут лучшим решением проблемы.

Помимо пандемии и растущей инфляции, этой зимой у европейцев появилась ещё одна причина для недовольства — энергетический кризис. Как пишет Bloomberg, перебои с поставками привели к тому, что цены на электроэнергию достигли рекордно высокого уровня именно в преддверии холодов. Это также чревато обострением и без того тревожной ситуации на Украине: в условиях наращивания Россией сил на границе с последней, зависимость Европы от российского газа ограничивает возможности Запада остановить вторжение.

Как отмечает коллектив издания в редакционной статье, европейским лидерам необходимо как-то реагировать на данную ситуацию. Лучшим вариантом журналисты считают сокращение импорта российского газа и расширение доступа к альтернативным источникам энергии, что принесёт не только пользу региону в целом, но и улучшит климат.

«Это подразумевает дальнейшие инвестиции в инфраструктуру, включая газохранилища, ускорение процесса внедрения возобновляемых источников энергии и расширение использования ядерной энергии. С помощью более тесной координации политики европейские страны могут создать более устойчивый энергетический сектор и помешать президенту России Владимиру Путину использовать энергетику в качестве оружия для разделения Запада», — уверен коллектив издания.

Российское влияние возрастёт с завершением строительства трубопровода «Северный поток — 2». Хотя проект и улучшит возможности в отношении прямых поставок энергоносителей в Западную Европу, он сделает ЕС уязвимее. Поэтому, предлагает коллектив издания, новое правительство Германии как минимум должно обеспечить приостановление процесса сертификации трубопровода до тех пор, пока не исчезнет угроза Украине со стороны России.

Журналисты отмечают, продвижение существующих предложений ЕС по достижению нулевого баланса углеродных выбросов поможет странам отвыкнуть от природного газа и позволит дополнительно накапливать энергию, получаемую из возобновляемых источников. Однако повышение энергетической независимости Европы, не говоря уже о достижении заявленных климатических целей, невозможно без значительных инвестиций в ядерную энергетику. Поэтому лидерам тех государств, где данная идея неизменно наталкивается на стену скептицизма, таких как Германия, необходимо больше работать над тем, чтобы развеять все заблуждения относительно связанных с этим рисков и затрат, особенно по мере введения в эксплуатацию более безопасных реакторов меньшего размера.

«В одночасье побороть зависимость от российского газа Европа не может, зато может избежать статуса заложницы. Приняв скоординированную стратегию диверсификации энергоресурсов, европейские лидеры способны снизить как уязвимость к перебоям с поставками, так и вредоносный потенциал президента Путина», — заключает Bloomberg.