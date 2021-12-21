Independent: этой зимой многим немцам придётся выбирать — подарки на Рождество или отопление

Из-за энергетического кризиса в Европе тарифы на электроэнергию для домохозяйств в Германии выросли на 30%, достигнув самого высокого уровня в ЕС, пишет The Independent. Как подчёркивается в материале британского издания, особенно тяжело приходится беднейшим семьям — как сообщают в благотворительных фондах страны, в этом году многим из них придётся ради оплаты отопления экономить на еде и одежде, а также отказаться от покупки рождественских подарков для детей.

В Германии на фоне продолжающегося роста цен на энергоресурсы рекордно подорожала электроэнергия для домохозяйств — и теперь, по мере приближения тяжёлой зимы, гуманитарные работники всё чаще высказывают опасения по поводу того, что кризис может стать тяжёлым ударом по беднейшим семьям страны, пишет The Independent.

«Тарифы на отопление в Германии с прошлого года выросли примерно на 30 процентов, — поведала в интервью британскому изданию директор Немецкого детского фонда по вопросам юридической поддержки Нина Ольмейер. — Ради того, чтобы отапливать свои квартиры, бедным семьям приходится экономить на других товарах и услугах первой необходимости — к примеру, на еде или одежде. А коронавирус дополнительно осложнил ситуацию, поскольку люди больше времени проводят дома».

По данным статистической службы Европейского союза Евростат, тарифы на электричество для домохозяйств в Германии в первой половине 2021 года были самыми высокими во всём Евросоюзе, составив €0.3193 за КВт/ч. Между тем в дополнение к таким затратам в счета за электроэнергию в стране вносятся различные сборы, налоги и выплаты за пользование сетью, из-за чего немцам приходится выплачивать ещё больше, говорится в материале The Independent. Как отмечает обозреватель издания, в октябре экс-канцлер Германии Ангела Меркель попыталась добиться снижения затрат домохозяйств на электричество, снизив сбор на поддержание возобновляемой энергетики на 42,7%, однако, поскольку эта мера вступит в силу лишь в январе 2022 года, бедные семьи снижения финансовой нагрузки так и не ощутили.

«Вероятность того, что люди, живущие у черты бедности, её пересекут, теперь выросла, и всё — из-за тарифов на электроэнергию, — прокомментировала ситуацию в интервью The Independent Нина Ольмейер. — Не исключено, что некоторые семьи не смогут купить своим детям подарки, поскольку в противном случае им придётся оставить их без отопления. Это нас и беспокоит».

Как подчёркивается в материале The Independent, в Германии за чертой бедности живут почти 3 млн детей; при этом, хотя исторически их доля была выше в бывшей ГДР, в последнее время их становится всё больше и в ФРГ. И несмотря на то что многие семьи получают от государства соцподдержку, которая покрывает большую часть счетов за электроэнергию, им всё равно приходится выплачивать самостоятельно базовый тариф, а он в 2022 году должен будет вырасти, пишет британская газета.

Энергобезопасность является одним из основных приоритетов нового канцлера Германии Олафа Шольца и его коалиционного правительства, говорится в статье. В рамках соглашения, заключённого между партиями в рамках формирования коалиции, Берлин предусматривает полностью отказаться от угля к 2030 году, а к 2040-му — от газа, но для этого нужны масштабные вложения в развитие возобновляемой энергетики — и эти затраты уже сегодня перекладывают на плечи немецких потребителей, рассуждает журналист The Independent.

Отдельную роль в энергетическом кризисе в ЕС сыграл «скандальный» газопровод «Северный поток — 2», который был закончен, однако так и не начал работу, поскольку операторы всё ещё дожидаются соответствующих разрешений от европейских надзорных органов, отмечает автор. «По мнению некоторых», президент России Владимир Путин, реагируя на эти проволочки, решил сократить поставки голубого топлива в Европу, что и спровоцировало кризис, подчёркивает журналист. Как он отмечает, сам российский лидер резко опроверг такие предположения — однако активная поддержка Германией строительства газопровода сильно рассердила союзников страны, которые считают, что Москва может сделать из проекта «политическое оружие».