Sky News: опасный и дестабилизирующий фактор — Москва предостерегла Запад от поставок оружия на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение западных стран о поставках Украине оружия, назвав это решение «мерами недружественного характера». Кроме того, как пишет на своём сайте Sky News, он отметил, что у многих россиян болят сердца из-за событий на Украине.

Евросоюз «принимает меры недружественного враждебного характера» против России, заявил Дмитрий Песков. Российское правительство считает «опасным и дестабилизирующим» решение западных стран отправить оружие Украине, пишет в своей статье Sky News.

Пресс-секретарь российского президента заявил, что мирные жители используются в качестве живого щита украинскими националистами, назвал их жертвами украинской пропаганды. Он также отметил, что у многих россиян есть родственники на Украине и их сердца болят от того, что сейчас происходит.

Кремль также признал, что экономическая ситуация в России изменилась, но при этом отметил, что не видит причин сомневаться в эффективности Центробанка. Также, по его словам, у России есть план, как реагировать на санкции.

Кроме того, по словам Пескова, Россия ответит и на те санкции, которые касаются авиационной индустрии России. «Руководящим принципом будет принцип взаимности. И, конечно, во главу угла будут ставиться наши собственные интересы», — приводит его слова автор статьи.

В свою очередь, высказался по поводу санкций и президент России Владимир Путин. Он провёл совещание с премьер-министром Мишустиным, где они обсудили, по его словам, «те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своём выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны».

Как напоминает Sky News, в Белоруссии начались переговоры между Россией и Украиной, с украинской стороны в ней принимает участие, в частности, министр обороны.