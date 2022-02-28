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Hill: Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства ЕС для всех российских самолётов

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз закрывает европейское небо для самолётов, «принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией», пишет The Hill. Как отмечает издание, ранее симметричный запрет ввела Канада.
Hill: Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства ЕС для всех российских самолётов
AP

В воскресенье Евросоюз объявил, что запрещает полёты российских самолётов над всей своей территорией, сообщает The Hill.

«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолётов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией, — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС». Глава ЕК добавила, что под запрет попадают в том числе «частные самолёты олигархов».
 
Как отмечает издание, Канада также в воскресенье закрыла своё небо для российских самолётов. «С этого момента воздушное пространство Канады закрыто для всех российских операторов воздушных судов», — заявил министр транспорта страны Омар Альхабра.
 
В заключение The Hill напоминает, что ранее США и их союзники исключили несколько российских банков из системы SWIFT, а также обязались ввести дополнительные меры, чтобы Центральный Банк России не смог использовать свои резервы для обхода этих ограничений. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в воскресенье рассказала в интервью CNN, что администрация Байдена не исключает различные варианты санкций, которые последуют в будущем.
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источник
Hill США Северная Америка
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воздушное пространство Европа Канада ООН Россия самолет санкции спецоперация России на Украине США Украина Урсула фон дер Ляйен
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