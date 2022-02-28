Hill: Брюссель объявил о закрытии воздушного пространства ЕС для всех российских самолётов
В воскресенье Евросоюз объявил, что запрещает полёты российских самолётов над всей своей территорией, сообщает The Hill.
В воскресенье Евросоюз объявил, что запрещает полёты российских самолётов над всей своей территорией, сообщает The Hill.
Директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent Мария Кислова высказалась о популярности онлайн-обучения.
В Самарской области свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 21,7%. В резерве более 3000 коек.
В Свердловской области в первые дни марта ожидается похолодание.
Врио главы Тамбовской области Максим Егоров провёл оперативное совещание, посвящённое ситуации с COVID-19 в регионе.
В Ставропольском крае разработают план поэтапной отмены антиковидных ограничений.
Власти Турции и Египта не планируют ограничивать туристам из России въезд на свои курорты, заявили курирующие отрасль министры этих стран главе Ростуризма Зарине Догузовой.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюмени в начале марта.
В Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания для беженцев из ДНР и ЛНР.
В Калининградской области в феврале 2022 года 260 тыс. жителей получили меры социальной поддержки. Из них более 43 тыс. — это семьи с детьми, в том числе многодетные.
В Тульской области планируют сократить коечный фонд для пациентов с COVID-19.
В Мосгорнаследии рассказали о ходе реставрации булочной Филиппова с гостиницей «Люкс» на Тверской улице.
Актриса Алессандра Джунтини рассказала о своей первой роли в российском кино.
Швейцария присоединяется к решениям Евросоюза и с 28 февраля вводит санкции против российского президента Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Российские журналисты Аркадий Мамонтов, Антон Красовский и Роман Бабаян включены в санкционный список Евросоюза.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов к международным соревнованиям.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет пропускать военные корабли через проливы.
Евросоюз намеревается нарастить военную поддержку Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на информацию об отстранении национальной команды от международных соревнований.
Заведующий 1-м кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал, что делать человеку со стенокардией, если у него произошёл приступ.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал осадки в Москве 3—4 марта.
С 1 марта Московский зоопарк переходит на весенний режим работы и будет открыт на час дольше — с 09:00 до 18:00. Вход будет закрываться в 17:00.
Швейцария частично приостанавливает действие соглашения с Россией об упрощённой процедуре выдачи виз.
Число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области достигло 102,8 тыс.
В Мурманской области выдали свыше 14 тыс. «Пушкинских карт», заявила на оперативном совещании глава регионального Минкультуры Ольга Обухова.
В Госэкспертизе одобрили проект нового здания Пермской государственной художественной галереи.
В санкционный список Евросоюза включили главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева, а также бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение ФИФА и УЕФА в отношении российских клубов и сборной.
Минэкономики Татарстана продлило меры поддержки для предприятий общепита на 2022 год.
Верховная рада Украины в ближайшее время подготовит законопроект о конфискации всего российского имущества на украинской территории, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.
Заместитель гендиректора компании Zecurion Александр Ковалёв высказался о новых схемах телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят россиянам и сообщают о якобы угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России.
Нефтегазовая компания Shell намерена прекратить своё участие в проекте газопровода «Северный поток — 2».
Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.
Европейский союз включил в санкционные списки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Сотрудники компании «Россети Тюмень» стали лауреатами всероссийского конкурса «Инженер года — 2021».
Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с заявлением в связи с исключением из текущего розыгрыша Лиги Европы.
Достигнутые на переговорах российской и украинской делегаций договорённости внушают «острожный оптимизм». Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
В Российском футбольном союзе (РФС) намерены обжаловать решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов и сборной от участия во всех международных соревнованиях.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что все российские компании будут изолированы от рынка капитала Британии.
Всемирная боксёрская организация (WBO), Международная боксёрская федерация (IBF), Всемирный боксёрский совет (WBC), Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) не будут признавать поединки в России.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила шесть колонн бронетехники украинских вооружённых сил. Об этом сообщили в Минобороны России.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о расторжении контракта с российской государственной компанией «Газпром».
Группировка войск Луганской Народной Республики продолжила наступление в направлении населённого пункта Кременное и продвинулась на 3 км, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Московский футбольный клуб «Спартак» не сможет сыграть в 1/8 финала Лиги Европы из-за решения ФИФА и УЕФА по поводу участия российских команд в международных соревнованиях.
Белоруссия готова внести вклад в разрешение кризисной ситуации между Украиной и Россией, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
Петербургский «Зенит» на своём поле взял верх над казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборную от участия во всех международных соревнованиях.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) об участии российских спортсменов в международных соревнованиях.
Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook в России на время проведения военной спецоперации на Украине из-за блокировки постов про поддержку российской армии и допущения потока фейковой информации.
Баскетбольная Евролига объявила о временном отстранении трёх российских клубов — ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа — от участия в турнире на неопределённый срок.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что для России вступление Украины в НАТО является красной линией.