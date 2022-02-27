Обозреватель Times: демократия в упадке, и США больше не мировой жандарм

Последние годы в мире наблюдался откровенный упадок демократии, который некоторые эксперты назвали «демократической рецессией», пишет обозреватель Кристина Ламб в своей статье для The Times. По её мнению, начавшаяся на Украине российская военная операция ознаменовала конец старого мирового порядка с США в роли мирового полицейского.

В дни, когда пала Берлинская стена, многие говорили о победе либеральной демократии, «конце истории» и установлении основанного на правилах мирового порядка с США в роли мирового полицейского, пишет обозреватель The Times Кристина Ламб. Однако теперь, после начала военной операции на Украине, этот мировой порядок больше не действует, считает Ламб.

Ссылаясь на данные организации Freedom House, Ламб пишет о том, что глобальный индекс свободы последние 16 лет находится на спаде. Некоторые эксперты говорят о таком явлении, как «демократическая рецессия». Согласно Freedom House, лишь 20% населения Земли живут в свободных странах. При этом за последний год в мире произошло больше переворотов, чем за последние десять лет.

По словам профессора глобальной истории из Оксфордского университета Питера Франкопана, «этот новый миропорядок назревал уже 15 лет. Россия, не откладывая, занималась этим 15 лет». Франкопан отмечает, что пока западные лидеры насмехались над тем, что «российская экономика меньше итальянской», за последние 10 лет Россия наращивала свой военный потенциал, причём не только в плане количества, но и в плане технологий. В это же самое время страны НАТО сокращали свои военные силы: кроме того, лишь треть стран альянса соблюдает договорённость о трате 2% от ВВП на оборону.