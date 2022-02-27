Bloomberg: Трамп вновь похвалил Путина и обвинил Байдена в обострении кризиса на Украине

На Конференции консервативных политических действий в Орландо экс-президент США в очередной раз дал высокую оценку российскому лидеру, назвав его «умным». При этом он раскритиковал внешнюю политику действующей администрации Белого дома, обвинив её в некомпетентности, пишет Bloomberg.

На встрече со своими сторонниками в Орландо Дональд Трамп вновь похвалил Владимира Путина. Его комплименты в адрес российского лидера прозвучали, несмотря на то что западные страны ужесточили санкции против Москвы за продолжающуюся спецоперацию на Украине, пишет Bloomberg.

Ранее во время закрытого сбора средств в его поместье Мар-а-Лаго экс-президент США отозвался о главе Кремля, как о «весьма умном» человеке. Затем в эфире радиопередачи Clay Travis & Buck Sexton Show он назвал стратегию Путина «гениальной», а самого российский лидера — «очень сообразительным», поясняет издание.

«Вчера журналисты спросили меня, считаю ли я президента Путина умным. Я сказал: «Конечно, он умён», на что мне ответили: «Ох, вы говорите ужасные вещи». Мне нравится говорить правду. Да. Он умён, — подчеркнул Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. — Проблема не в том, что Путин умён, а это действительно так, а в том, что наши лидеры тупые».

В своей речи Трамп высказал мнение, что события на Украине — это «ужасная катастрофа». Но вместе с тем он напомнил, что был единственным президентом США в XXI века, при котором Россия не вводила свои войска в другие страны.

Бывший президент также заявил, что «ошибки и слабость» Вашингтона, особенно уход из Афганистана, «приободрили» Путина. По его словам, Байден «превратил спокойствие в хаос, компетентность в некомпетентность, стабильность в анархию и безопасность в катастрофу».

Трамп выразил уверенность, что происходящее сейчас на Украине удалось бы избежать, если бы у него «не украли победу» на выборах. При этом он в очередной раз намекнул, что собирается в третий раз участвовать в президентской гонке в 2024 году, отмечается в статье.

По словам издания, «продолжающиеся славословия» экс-главы Белого дома в адрес российского лидера свидетельствуют о расколе внутри «Старой доброй партии», пытающейся примирить «популистское крыло Трампа с её традиционной воинственной позицией в отношении Москвы». Его риторика создаёт дополнительную головную боль для республиканцев, которые хотят вернуть расположение избирателей из пригородов.

Национальный комитет Демократической партии раскритиковал высказывания Трампа и заявил, что речь экс-президента отражает позицию его партии в отношении России и Украины. В то же время большая часть традиционного консервативного истеблишмента в Вашингтоне осудила Путина, выразила поддержку Киеву и выступила за строгие санкции против Москвы, обращает внимание Bloomberg.