Fox News: «прирождённая лгунья» Клинтон обвинила Трампа и Fox в раскручивании фейкового скандала

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа и канал Fox в раскручивании фейкового скандала. Как отмечается в материале, так она отреагировала на поданное в суд обвинительное заключение спецпрокурора Джона Дарема, который уличил адвокатов её предвыборного штаба в том, что они наняли ИТ-компанию, чтобы та проникала на серверы избирательного штаба Трампа и Белого дома с целью обнаружить таким образом «российский след».

Начнём с очередного масштабного заговора правых, по крайней мере, так говорит всегда честная, всегда правдивая, всегда этичная Хиллари Родэм Клинтон. Сегодня она — человек, дважды проигравший на президентских выборах, — нарушила молчание. Она объявила о том, что обвинительное заключение Дарема, в котором последний уличает её предвыборный штаб, если выражаться вежливо, в своего рода изучении другого предвыборного штаба, — это фейковая новость, распространённая каналом Fox.



По словам Хиллари, это всего лишь очередной случай, когда её враги пытаются очернить её безупречную репутацию. Цитирую: «Трамп и Fox отчаянно раскручивают фейковый скандал, чтобы отвлечь внимание от его (Трампа. — ИноТВ) реальных скандалов. Так что всё как всегда. Чем больше его злодеяний обнаруживается, тем больше они лгут».



Не беспокойтесь. Если и есть такой человек, который вам точно выложит всё начистоту, то это Хиллари Клинтон, ведь так? Помните, это ведь та же самая Хиллари, которая соврала об использовании частного сервера, она же соврала о размещении секретных материалов на этом сервере. Это та же самая Хиллари, которая солгала о том, что она будто тряпкой начисто стёрла всё с этого сервера. Это та же самая Хиллари, которая лгала о Бенгази и о поездке в Боснию под снайперским огнём. Это та же самая Хиллари Клинтон, которая лгала о компании Whitewater и о многих сексуальных проступках своего мужа.



А давайте освежим воспоминания.



ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, жена бывшего президента США (запись от 27 января 1998 года): Это отличная история для любого человека, готового разобраться, написать об этом и всё это объяснить. Не является ли это масштабным заговором правых, которые сговорились против моего мужа с того самого дня, как он объявил о своём намерении стать президентом?



На самом деле никакого масштабного заговора правых вообще никогда не было. У Билла действительно были сексуальные отношения с той самой женщиной и, по всей видимости, со многими другими. Хиллари точно знала, что происходит. И она предпочла врать об этом и о многих других вещах. И всё потому, что Хиллари Клинтон — это, кстати говоря, известная во всём мире лгунья, прирождённая лгунья, как сказал однажды Уильям Сафир.



И именно этим она занимается изо дня в день. И если учесть всё то, что нам известно, задайте себе вот какой вопрос: собираетесь ли вы доверять официальному обвинительному заключению, поданному в суд специальным прокурором, или же вы будете доверять Хиллари Клинтон? Думаю, ответ более чем очевиден.



Дата выхода в эфир 17 февраля 2022 года.