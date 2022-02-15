WT: всё больше демократов выступают за привлечение Клинтон к расследованию истоков скандала о «сговоре» с Россией
Большинство демократов считают, что спецпрокурор Джон Дарем, который ведёт расследование по истокам «российского дела» о «сговоре» Дональда Трампа с Москвой, должен провести проверку и в отношении бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, пишет The Washington Times.
Как показал опрос, проведённый в январе Институтом политических исследований при аналитической компании TechnoMetrica (TechnoMetrica Institute of Policy and Politics), 66% демократов выступают за допрос Клинтон. Показатель вырос на 22% с октября прошлого года, когда институт задавал тот же вопрос. По мнению издания, это говорит о всё большей озабоченности демократов происхождением расследования ФБР, целью которого было «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года.
Доля республиканцев, которые поддерживают привлечение Клинтон к расследованию Дарема, выросла с 80% в октябре до 91%. Среди людей, не причисляющих себя к каким-либо партиям, показатель увеличился с 65% до 74%.
По данным The Washington Times, в опросе приняли участие 1308 американцев и проводился он до появления последних сенсационных новостей касательно расследования Дарема. Так, в документе, переданном в суд в субботу 12 февраля, спецпрокурор заявил, что избирательный штаб Клинтон заплатил некой IT-компании, чтобы та проникла на сервера в Trump Tower, Белом доме и жилом комплексе Трампа Central Park West и нашла какой-нибудь компромат, который связывал бы президента с Россией.
Документ был заявлен в рамках рассмотрения дела против Майкла Сассмана, юриста избирательного штаба Клинтон, которого ранее обвинили в даче ложных показаний ФБР. Сассман заявил бюро, что он не представляет своего клиента, когда рассказывал о предполагаемых секретных связях окружения Трампа и российского банка. Однако, как удалось выяснить Дарему, адвокат в тот период представлял штаб Клинтон.
Сам Дональд Трамп заявил, что последние судебные документы доказывают, что за ним следили до и во время его президентства. «Это скандал, по своим масштабам и значимости намного превосходящий Уотергейт. И те, кто в нём участвовал и знал об этой шпионской деятельности, должны быть привлечены к уголовной ответственности. В более сильные времена для нашей страны такое преступление покаралось бы смертью», — заявил бывший глава Белого дома.
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