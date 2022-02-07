CNN: «отвёл душу» — Трамп выпустил альбом с насмешками в адрес своих врагов и заработал миллионы

Экс-президент США Дональд Трамп заработал миллионы на издании с фотографиями за все годы его пребывания в Белом доме, к которым бывший лидер оставил язвительно-насмешливые подписи в адрес своих недругов, передаёт CNN. Как отмечает канал, хотя книга и вызвала фурор, в ней не нашлось места «претензиям на интеллектуальность» и глубокому анализу — в отличие от порой откровенно оскорбительных выпадов.

Новости этого утра: Дональд Трамп зарабатывает миллионы долларов на подарочном издании с фотографиями. Оно называется «Наше совместное путешествие». В книге — фотографии за четыре года его пребывания в Белом доме, а также насмешливо-язвительные подписи к ним с критикой в адрес личностей, которые ему не нравятся. С нами на прямую связь из Вашингтона выходит корреспондент CNN Кейт Беннетт. Можно сказать, отвёл душу, Кейт?

КЕЙТ БЕННЕТТ, корреспондент CNN в Белом доме: Джон, у большинства президентов на написание первых мемуаров уходит много времени — обычно они появляются только через несколько лет. Но Дональд Трамп, разумеется, поступил по-своему. Подобное подарочное издание, как вы говорили, очень выгодное предприятие, а также оно придётся по вкусу его ядерному электорату.

Дональд Трамп монетизирует свой статус так, как может только он: путём издания книги с фотографиями за весь его президентский срок. Сама книга появилась в конце ноября. При этом, по словам источников CNN, она принесла ему миллионы. В этой книге, озаглавленной «Наше совместное путешествие», также представлены подписи к фотографиям, которые мог написать только Трамп, — что тот не преминул сделать, если верить нашему источнику, знакомому с процессом публикации.

Помимо снимков огромных толп и хроники важных событий, Трамп также делает выпады в адрес своих врагов, выставляя напоказ свою версию взаимодействия с ними. О покойном сенаторе Джоне Маккейне Трамп написал, цитата: «Просит дать его жене работу в Белом доме. Я улыбаюсь, но он мне вообще не нравится».

Что же касается основателя Facebook Марка Цукерберга: «Марк Цукерберг частенько ходил в Белый дом, чтобы лизать мне зад». Не обошлось и без его мыслей о военных: «Генерал Марк Милли как будто молится, а Йеспер (он на всё отвечал «yes») — так Трамп прозвал Марка Эспера, бывшего министра обороны США — не понимает, жив ли он или мёртв».

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей: Вам будут вечно объявлять импичмент.

И, разумеется, никакой пощады заклятому врагу Трампа Нэнси Пелоси: «Она кричала и тряслась, как осенний лист. Она, мать её за ногу, совсем поехавшая. Отсюда и прозвище — Поехавшая Нэнси».

Джон Резникофф, основатель University Archives, продавал, покупал и в целом занимался историческими предметами, включая президентские мемуары, на протяжении более чем сорока лет.

ДЖОН РЕЗНИКОФФ, основатель University Archives: Я никогда не видел книгу, написанную президентом, где лидер не только бы рассказывал о своих успехах — в этом нет ничего предосудительного, таким до него занимались очень многие, — но и делал выпады в адрес различных людей, причём в очень своеобразном и почти что комическом стиле. За всю свою карьеру я могу припомнить лишь пару примеров, где президент использует такие ругательства на письме. Это редкость. Такого просто не бывает.

Однако фанаты Трампа упиваются его словами: подписанные экземпляры расходятся примерно по 230 долларов штука, без подписи — примерно по 75. По словам одного источника CNN, первая сотня тысяч экземпляров была продана за шесть недель, что принесло 20 миллионов долларов менее чем за два месяца.

Издатель — Winning Team Publishing — компания, основанная Серджио Гором, республиканцем с солидным стажем, а также старшим сыном Трампа Дональдом-младшим. Сейчас найти эту книгу в магазине почти невозможно, однако второй тираж объёмом 300 тысяч экземпляров — многие из которых подписаны Трампом — уже печатается и должен появиться на полках уже в этом месяце.

За эту книгу президент Трамп получил многомиллионный аванс. При этом, по словам ещё одного источника CNN, он лично отобрал около 300 изображений из сотен тысяч своих официальных фотографий, сделанных в ходе его срока. Это президентские мемуары, достойные лидера, правившего в духе «пленных не брать», подобных которому раньше не было в истории.

ДЖОН РЕЗНИКОФФ: Я думаю, что Трамп оставил чёткий отпечаток своей личности на этой книге.

Мемуары президента Обамы о его сроках вышли почти через три года после того, как он покинул Белый дом. При этом их длина составила почти 800 страниц. Длина же «Поворотных моментов» Джорджа Буша — младшего — почти 500 страниц. Однако Трамп хотел писать лишь подписи к картинкам. И его решение вынести на первый план свой собственный брэнд очень… скажем так, в его стиле. Без какой-либо претензии на интеллектуальность или глубокий исторический анализ — фееричная книжка с картинками, которая принесла ему многие миллионы долларов. Что ж, порой о книге всё же можно судить по обложке.

КЕЙТ БЕННЕТТ: Стоит отметить, Джон, что фотографии внутри не защищены авторским правом, так как их в основном делал главный фотограф Белого дома. Так что эту книгу могли напечатать и Вы, и я. Но, вероятно, сделать такие же подписи нам оказалось бы не под силу.

Да, я тут размышляю над Вашей фразой «без претензии на интеллектуальность».

КЕЙТ БЕННЕТТ: Да, если можете поставить на кон своё имя — то можете поставить его и на книгу.

Да, занятная книга. Обдумаю Ваши слова. С нами была Кейт Беннетт, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.