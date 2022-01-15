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Independent: дело в шляпе — в сети высмеяли Меланью Трамп за попытку продать свой головной убор за 250 тысяч долларов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Журналисты и пользователи соцсетей раскритиковали бывшую первую леди Меланью Трамп за желание продать свою шляпку с первого официального приёма за 250 тысяч долларов, пишет The Independent. Многие посчитали «неприличным» и «бесстыдным» попытку заработать на статусе, который ей достался после избрания её мужа главой государства, — в противоположность жёнам других экс-президентов, отдававших свои наряды в архивы и библиотеки для истории.
Independent: дело в шляпе — в сети высмеяли Меланью Трамп за попытку продать свой головной убор за 250 тысяч долларов
AP

Меланья Трамп выставила на аукцион шляпу, которую надевала 24 апреля 2018 года во время официальной встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и его женой, сообщает The Independent. После этой новости на бывшую первую леди обрушились с критикой за то, что она поставила собственную выгоду выше традиции и почтения к роли, которую ей довелось исполнять.

Как рассказывает издание, 51-летняя Меланья объявила о продаже аксессуара 4 января. В лот также входит акварельный портрет кисти Марка-Антуана Кулона, на котором она изображена в этой шляпе, и его NFT-токен. Все предметы подписаны женой бывшего президента США, а две картины — их автором. Они выставлены на продажу единым лотом по начальной цене $250 тыс. (19 млн рублей).
 
«Коллекция «Глава государства» служит напоминанием о первом официальном визите при администрации Трампа и включает в себя три важных и уникальных подписанных предмета», — указано в пресс-релизе, опубликованном Меланьей Трамп. Отмечается, что после традиционной церемонии встречи гостей первые леди США и Франции посетили Национальную галерею искусства и присутствовали на совместной пресс-конференции в Белом доме, а вечером чета Трампов провела первый официальный ужин в Белом доме.
 
«Это неправильно, — прокомментировал эту новость бывший сотрудник администрации Трампа в интервью CNN. — Это неприлично. Она пытается создать себе финансовую подушку за счёт роли, на которую американцы выбрали её мужа». Ещё один бывший сотрудник Трампа рассказал, что жена экс-президента «хочет иметь собственные деньги», а продажа предмета гардероба — это «быстрый и простой способ» их получить.
 
Журналистка и автор книг о Белом доме Кейт Андерсен Брауэр в разговоре с тем же телеканалом заявила, что продажа шляпки «даёт полное право утверждать, что Трампы всегда бесстыдно зарабатывали деньги, а Меланья продолжает доказывать, что она Трамп до мозга костей». «Когда она была первой леди, я думала, что она просто глухая и не понимает, что происходит вокруг неё, — добавила Брауэр. — Теперь я вижу, что она точно знает, как это выглядит, просто ей без разницы. Она не могла не знать, решая принять участие в аукционе, насколько неслыханно продавать вещи с официальных визитов».
 
Президент и генеральный директор фонда LBJ Марк Апдегроув заметил в интервью CNN, что у Меланьи есть право продавать свою шляпу, однако её решение «не соответствует» поведению других бывших первых леди: они жертвовали похожие предметы национальным архивам и президентским библиотекам «в интересах сохранения истории и в качестве благодарности американцам». Президент и основатель Университетских архивов в Коннектикуте Джон Резникофф заявил CNN, что, судя по его опыту в этом деле, «живые знаменитости, если они не разорились, обычно не выставляют предметы обихода на аукционы».
 
Согласно пресс-релизу, часть вырученных средств пойдёт на образование детей в приёмных домах. Пользователи соцсетей не преминули высмеять Меланью за то, что на благотворительность пойдёт лишь часть денег от продажи шляпки, и обозвали чету Трампов «аферистами». Некоторые предположили, что семье бывшего президента не хватает финансов. «Существует ли что-то, на что любой Трамп не пойдёт ради быстрого заработка?» — задаётся вопросом один из комментаторов в Twitter. «Очаровательно. Меланья устроила гаражную распродажу», — насмехается другой.
 
В интервью CNN бывший помощник Меланьи, который работал на неё долгие годы, рассказал о том, что она «закрытый» человек и «никогда не скажет», зачем продаёт свои вещи. «Её никогда в жизни не волновало, что о ней думают, так что вся эта критика ничего для неё не значит», — приводит The Independent слова подчинённого бывшей первой леди.
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