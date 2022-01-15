Independent: дело в шляпе — в сети высмеяли Меланью Трамп за попытку продать свой головной убор за 250 тысяч долларов

Журналисты и пользователи соцсетей раскритиковали бывшую первую леди Меланью Трамп за желание продать свою шляпку с первого официального приёма за 250 тысяч долларов, пишет The Independent. Многие посчитали «неприличным» и «бесстыдным» попытку заработать на статусе, который ей достался после избрания её мужа главой государства, — в противоположность жёнам других экс-президентов, отдававших свои наряды в архивы и библиотеки для истории.

Меланья Трамп выставила на аукцион шляпу, которую надевала 24 апреля 2018 года во время официальной встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и его женой, сообщает The Independent. После этой новости на бывшую первую леди обрушились с критикой за то, что она поставила собственную выгоду выше традиции и почтения к роли, которую ей довелось исполнять.

Как рассказывает издание, 51-летняя Меланья объявила о продаже аксессуара 4 января. В лот также входит акварельный портрет кисти Марка-Антуана Кулона, на котором она изображена в этой шляпе, и его NFT-токен. Все предметы подписаны женой бывшего президента США, а две картины — их автором. Они выставлены на продажу единым лотом по начальной цене $250 тыс. (19 млн рублей).

«Коллекция «Глава государства» служит напоминанием о первом официальном визите при администрации Трампа и включает в себя три важных и уникальных подписанных предмета», — указано в пресс-релизе, опубликованном Меланьей Трамп. Отмечается, что после традиционной церемонии встречи гостей первые леди США и Франции посетили Национальную галерею искусства и присутствовали на совместной пресс-конференции в Белом доме, а вечером чета Трампов провела первый официальный ужин в Белом доме.

«Это неправильно, — прокомментировал эту новость бывший сотрудник администрации Трампа в интервью CNN. — Это неприлично. Она пытается создать себе финансовую подушку за счёт роли, на которую американцы выбрали её мужа». Ещё один бывший сотрудник Трампа рассказал, что жена экс-президента «хочет иметь собственные деньги», а продажа предмета гардероба — это «быстрый и простой способ» их получить.

Журналистка и автор книг о Белом доме Кейт Андерсен Брауэр в разговоре с тем же телеканалом заявила, что продажа шляпки «даёт полное право утверждать, что Трампы всегда бесстыдно зарабатывали деньги, а Меланья продолжает доказывать, что она Трамп до мозга костей». «Когда она была первой леди, я думала, что она просто глухая и не понимает, что происходит вокруг неё, — добавила Брауэр. — Теперь я вижу, что она точно знает, как это выглядит, просто ей без разницы. Она не могла не знать, решая принять участие в аукционе, насколько неслыханно продавать вещи с официальных визитов».

Президент и генеральный директор фонда LBJ Марк Апдегроув заметил в интервью CNN, что у Меланьи есть право продавать свою шляпу, однако её решение «не соответствует» поведению других бывших первых леди: они жертвовали похожие предметы национальным архивам и президентским библиотекам «в интересах сохранения истории и в качестве благодарности американцам». Президент и основатель Университетских архивов в Коннектикуте Джон Резникофф заявил CNN, что, судя по его опыту в этом деле, «живые знаменитости, если они не разорились, обычно не выставляют предметы обихода на аукционы».

Согласно пресс-релизу, часть вырученных средств пойдёт на образование детей в приёмных домах. Пользователи соцсетей не преминули высмеять Меланью за то, что на благотворительность пойдёт лишь часть денег от продажи шляпки, и обозвали чету Трампов «аферистами». Некоторые предположили, что семье бывшего президента не хватает финансов. «Существует ли что-то, на что любой Трамп не пойдёт ради быстрого заработка?» — задаётся вопросом один из комментаторов в Twitter. «Очаровательно. Меланья устроила гаражную распродажу», — насмехается другой.

В интервью CNN бывший помощник Меланьи, который работал на неё долгие годы, рассказал о том, что она «закрытый» человек и «никогда не скажет», зачем продаёт свои вещи. «Её никогда в жизни не волновало, что о ней думают, так что вся эта критика ничего для неё не значит», — приводит The Independent слова подчинённого бывшей первой леди.