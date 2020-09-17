Daily Mail: теперь бронзовая — в Словении установили новую статую Меланьи Трамп взамен сожжённой

Недалеко от словенского города Севница открыли новую бронзовую статую Меланьи Трамп, сообщает Daily Mail. Она была установлена в память о предыдущей, деревянной статуе первой леди США, сожжённой в минувшем июле. Отмечается, что статуя символизирует статус Меланьи как мигранта, замужем за президентом, выступающим против миграции.
В окрестностях словенского города Севница была установлена новая бронзовая статуя первой леди США Мелании Трамп, сообщает Daily Mail: она стала заменой предыдущей, деревянной версии, подожжённой в минувшем июле.
Автором новой скульптуры является американский художник Брэд Дауни: отмечается, что бронзовая статуя копирует оригинальный вариант, подожжённый неизвестными 4-го июля. Он был возведён в июле 2019 года, символизируя статус Меланьи Трамп, как мигранта, замужем за президентом, выступающим против миграции. Скульптура изображала Меланью в том самом голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года.
Как отмечает издание, новая бронзовая скульптура не имеет цветов: кроме того, в её лице нет очевидного сходства с настоящей Меланьей Трамп. По словам словенского художника Марко Виводы, новая статуя была возведена в память о старой, деревянной скульптуре.
Daily Mail напоминает, что родившаяся в 1970 году Меланья Трамп, выросла в словенском городе Севница. Она обосновалась в Нью-Йорке в 1996 году, а двумя годами позднее встретила Дональда Трампа. Пара поженилась в 2005 году.
В январе этого года в словенском городе Моравче сожгли деревянную статую Дональда Трампа, отмечает издание. Её создавал местный художник Томас Шлегель.
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