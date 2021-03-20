Guardian: царапали и били — воскового Трампа пришлось убрать из техасского музея после вандализма посетителей

Скульптуру бывшего президента США Дональда Трампа сняли с экспозиции музея Луи Тюссо в Техасе, пишет The Guardian. Музейное руководство пояснило своё решение тем, что посетители царапали и били восковую фигуру экс-главы Белого дома.
Музей восковых фигур Луи Тюссо в Сан-Антонио, штат Техас, убрал из своей экспозиции фигуру Дональда Трампа, поскольку посетители постоянно её атаковали, пишет The Guardian со ссылкой на американские СМИ.
«Когда речь идёт о крайне политизированной фигуре, нападения могут стать проблемой», — прокомментировал ситуацию Клэй Стюарт, региональный менеджер компании Ripley Entertainment, которая владеет этим музеем.
По данным газеты San Antonio Express News, на восковой фигуре бывшего президента США, по-видимому, были глубокие вмятины, образовавшие из-за того, что посетители музея её били и царапали.
«У нас всегда были проблемы с президентской секцией, поскольку независимо от того, о каком президенте идёт речь — Буше, Обаме или Трампе, — всем им доставалось от людей. Так, Обаме шесть раз отрывали уши. А потом ещё Бушу расплющили нос», — отметил Стюарт.
Как напоминает The Guardian, это уже не первый случай, когда повреждают скульптуры, изображающие членов семьи Трампа. Так, в Словении, на родине бывшей первой леди Мелании Трамп, пришлось убрать её статую после того, как её подожгли вандалы.
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