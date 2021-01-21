CNN: Меланья Трамп вошла в историю как самая непопулярная первая леди США

Меланья Трамп уходит с почётного поста первой леди с самым худшим финальным рейтингом в истории США, сообщает CNN. По данным опроса, положительно к супруге Трампа относятся 42%, отрицательно — 47%. Автор статьи полагает, что такие плохие показатели нельзя полностью объяснить непопулярностью президента, ведь Лора Буш, Розалин Картер и Пэт Никсон на момент ухода из Белого дома были намного популярнее своих мужей.

По данным последнего опроса CNN и SSRS, Меланья Трамп покидает Белый дом с рейтингом одобрения 42% и рейтингом неодобрения 47%. Как отмечает CNN, это самый высокий рейтинг неодобрения, какой только был у Меланьи. И это самый худший финальный показатель первой леди в истории страны, говорится в статье.



«Традиционно первые леди вызывают почти всеобщее восхищение, — напоминает CNN. — Эта должность не избираемая и обычно не скандальная. Быть непопулярной трудно».



Новостной сайт отмечает, что до Меланьи средний рейтинг одобрения составлял 71%, а неодобрения — 21%. То есть разница между ними составляла 50%. «Конечно, рейтинги Пэт Никсон, Бетти Форд, Розалин Картер измерялись не в последний месяц пребывания мужа у власти и вопросы о популярности были сформулированы иначе, чем в случае с Трамп», — признаёт автор статьи Гарри Энтен.



До Меланьи самые худшие показатели были у Хиллари Клинтон: её одобряли 52% и не одобряли 39%. Но Клинтон ещё при муже-президенте избиралась в сенат и проявляла большую политическую активность, отмечает CNN. А Меланьи было «особо и не видно».



Автор статьи отмечает, что плохие показатели госпожи Трамп нельзя полностью списать на непопулярность мужа. Так, супруга Ричарда Никсона, уже погрязшего в Уотергейтском скандале, сохраняла рейтинг одобрения 83% при рейтинге неодобрения 13%. А к жене непопулярного Джимми Картера положительно относились 59% респондентов, отрицательно — 19%.



«Изначально я полагал, что причиной низкой популярности нынешней первой леди может быть растущая поляризация нашей политики, — рассуждает автор статьи. — Однако Лора Буш доказала, что даже в современную эпоху первая леди может быть гораздо популярнее своего мужа».